تامر أمين : اللاعب فى مصر مزاجنجى عاوز الدلع والطبطبة

علق الإعلامى تامر أمين على مبارة القمة بين النادى الأهلى والزمالك التى ستنطلق الثامنة والنصف مساء بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الأسبوع الحادي والثلاثين لبطولة الدوري على ستاد القاهرة.

وأكد الإعلامى تامر أمين، خلال برنامج "آخر النهار"، المذاع عبر قناة "النهار"، عقلية اللاعب المصري مختلفة تماما على عقلية اللاعب فى الخارج.

وتابع تامر أمين قائلا:" 99% من اللاعيبة فى مصر مزاجنجيه عاوزين دلع وطبطبة، أما اللاعب فى الخارج زى الماكينة كرة القدم شغلانه بالنسبة ليه".

القنوات



وتنقل القنوات المختصة مباراة الأهلي والزمالك اليوم مباشر ، وذلك مساء اليوم على قناة أون تايم سبورت ويعلق عليها مدحت شلبي.

يغيب عن الزمالك فى مباراة الأهلي اليوم عدد من اللاعبين البارزين فى مقدمتهم محمود حمدى الونش، حيث يقضي فترة التأهيل في الوقت الحالي، بسبب إصابته بقطع جزئي فى الرباط الصليبى، بالاضافة إلى محمد عبد الشافي و عبد الله جمعة.



و يغيب الثنائي يوسف أسامة نبيه وسيف فاروق جعفر، بعد توقيعهما لفريق آخر ، فيما يغيب مصطفى شلبى للإصابة.