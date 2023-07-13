تامر أمين: يا ترى فرحة الأهلى بالدوري هتكمل ولا الزمالك هينكد عليه

علق الإعلامى تامر أمين على مبارة القمة بين النادى الأهلى والزمالك التى ستنطلق الثامنة والنصف مساء بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الأسبوع الحادي والثلاثين لبطولة الدوري على ستاد القاهرة.

وأكد الإعلامى تامر أمين، خلال برنامج "آخر النهار"، المذاع عبر قناة "النهار"، أن المباراة مجرد تحصيل حاصل لأن النادى الأهلى حسم الدورى، إلا أن الجمهور لا حديث له إلا مباراة القمة.

وتابع تامر أمين قائلا:" يا ترى أفراح الأهلى بعد فوزه بالدورى هتكلم بفوزه على الزمالك، ولا الزمالك يضرب كرسى فى الكلوب وينكد على الأهلاوية".

القنوات

وتنقل القنوات المختصة مباراة الأهلي والزمالك اليوم مباشر ، وذلك مساء اليوم على قناة أون تايم سبورت ويعلق عليها مدحت شلبي.

غيابات الزمالك أمام الأهلي فى مباراة القمة

يغيب عن الزمالك فى مباراة الأهلي اليوم عدد من اللاعبين البارزين فى مقدمتهم محمود حمدى الونش، حيث يقضي فترة التأهيل في الوقت الحالي، بسبب إصابته بقطع جزئي فى الرباط الصليبى، بالاضافة إلى محمد عبد الشافي و عبد الله جمعة.



و يغيب الثنائي يوسف أسامة نبيه وسيف فاروق جعفر، بعد توقيعهما لفريق آخر ، فيما يغيب مصطفى شلبى للإصابة.

