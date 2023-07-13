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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تفاصيل إطلاق أشخاص لأعيرة نارية لخلافات على قطعة أرض بقنا

الشرطة
الشرطة

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ما تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن مقطع فيديو تضمن قيام بعض الأشخاص يحملون أسلحة نارية بإطلاق أعيرة نارية للاستيلاء على قطعة أرض بقنا.

بالفحص تبين وجود نزاع حول بيع قطعة أرض زراعية بين طرف أول: (أحد الأشخاص "مالك وبائع الأرض محل النزاع") طرف ثان: (مشترى الأرض محل النزاع وشقيقه) جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة نقادة بقنا ، قام على إثرها الطرف الأول بالاستعانة ببعض من ذويه حاملين الأسلحة النارية متوجهين للأرض محل النزاع ، وقيامهم بإطلاق أعيرة نارية فى الهواء (دون حدوث ثمة إصابات) لطرد الطرف الثانى من الأرض.

وتم ضبط مرتكبى الواقعة (7 أشخاص - مقيمين بدائرة المركز) وبحوزتهم (7 بنادق آلية).. واتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

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