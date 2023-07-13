اتفاق إسرائيلي فلسطيني لوقف إطلاق النار في جنين

قالت القناة "14" العبرية، إن هناك اتفاق بين الاحتلال والسلطة الفلسطينية ينص على وقف اقتحامات جيش الاحتلال لجنين خلال الفترة القادمة لإعطاء السلطة فرصة لإعادة السيطرة على جنين ومخيمها.

وفي وقت سابق اليوم، ذكرت صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية، أن صواريخ المجموعات المسلحة في جنين تتحسن بشكل أفضل.

وأشارت الصحيفة إلى أن عمليات الإطلاق تتحسن في كل مرة، إذ كانت في البداية مجرد صواريخ وهمية، سقطت على بعد أمتار قليلة من موقع الإطلاق، بينما في آخر مرتين سقطت الصواريخ على مسافة أكبر.

ونوهت الصحيفة إلى أن سكان مستوطنات الضفة الغربية ينظرون بقلق بالغ إلى ما يحدث في ساحتهم الخلفية، ويتساءلون كيف ينوي الجيش الإسرائيلي حمايتهم من التحول إلى نوع من جديد من غلاف غزة.