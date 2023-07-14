40 لغة وشخصيات مختلفة.. جوجل bard بـ 6 مزايا جديدة

أصبح الذكاء الاصطناعي التوليدي خلال الفترة الماضية، الشغل الشاغل لكل شركات التكنولوجيا خاصة الأسماء الكبيرة، مثل مايكروسوفت وجوجل، وأشعل برنامج ChatGPT من OpenAI الشرارة الأولى لينطلق بعدها سباق تقني غير مسبوق بين الشركات.

حتى وقت قريب كانت مايكروسوفت من خلال شركة "أوبن إيه آي" المخترعة لـ "شات جي بي تي" هي المهيمنة على مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي والمعروف أنها تقدم أفضل روبوت في العالم قادر على الدخول في مجادلات ومناقشات وكأنه إنسان مدرك ويعي، ومع ذلك ، هذا على وشك التغيير.

جوجل

سبق وأن قدمت جوجل منذ عدة أشهر نسختها الأولى من روبوت "بارد" المفترض أن يكون المنافس لـ ChatGPT ، ولكن آنذاك لم يحقق المأمول منه وأثبت عدم قدرته على مجاراة نفس الإمكانيات المهولة لغريمه، ولكن Bard حصل للتو على أكبر تحديث له حتى الآن وأصبح أكثر ذكاءً مع إصدار Google Bard 2.0 الذي يغير قواعد اللعبة بالكامل ويقلب كل الموازين.

تلقى روبوت "جوجل بارد" Google Bard للتو أكبر تحديث له على الإطلاق، وبالتالي هناك ميزات جديدة تتيح للمستخدمين الاستماع إلى ردود الروبوت التي أصبحت أكثر ذكاء وشبيهة بالبشر، كما أصبح في إمكانك اختيار الشخصية التي تريد Bard أن يكون عليها، مع ضبط طريقة كلامه وردوده ، مع القدرة على استخدام الصور لسؤاله وأيضا استخدام الردود لمشاركتها.

يوسع التحديث الأخير أيضًا مدى قدرات Bard اللغوية ليكون مناسبا لمعظم أنحاء العالم ومزودا باللغات الأكثر انتشارًا، هذا يعني أن المزيد من الأشخاص سيتمكنون من استخدام Bard بلغتهم ، إليك في السطور التالية كل المميزات الجديدة في Bard بعد التعديل.

جوجل