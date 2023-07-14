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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

40 لغة وشخصيات مختلفة.. جوجل bard بـ 6 مزايا جديدة

جوجل
جوجل

أصبح الذكاء الاصطناعي التوليدي خلال الفترة الماضية، الشغل الشاغل لكل شركات التكنولوجيا خاصة الأسماء الكبيرة، مثل مايكروسوفت وجوجل، وأشعل برنامج ChatGPT من OpenAI الشرارة الأولى لينطلق بعدها سباق تقني غير مسبوق بين الشركات.

حتى وقت قريب كانت مايكروسوفت من خلال شركة "أوبن إيه آي" المخترعة لـ "شات جي بي تي" هي المهيمنة على مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي والمعروف أنها تقدم أفضل روبوت في العالم قادر على الدخول في مجادلات ومناقشات وكأنه إنسان مدرك ويعي، ومع ذلك ، هذا على وشك التغيير.

جوجل

سبق وأن قدمت  جوجل  منذ عدة أشهر نسختها الأولى من روبوت "بارد" المفترض أن يكون المنافس لـ  ChatGPT ، ولكن آنذاك لم يحقق المأمول منه وأثبت عدم قدرته على مجاراة نفس الإمكانيات المهولة لغريمه، ولكن Bard حصل للتو على أكبر تحديث له حتى الآن وأصبح أكثر ذكاءً مع إصدار Google Bard 2.0 الذي يغير قواعد اللعبة بالكامل ويقلب كل الموازين.

تلقى روبوت "جوجل  بارد" Google Bard للتو أكبر تحديث له على الإطلاق، وبالتالي هناك ميزات جديدة تتيح للمستخدمين الاستماع إلى ردود الروبوت التي أصبحت أكثر ذكاء وشبيهة بالبشر، كما أصبح في إمكانك اختيار الشخصية التي تريد Bard أن يكون عليها، مع ضبط طريقة كلامه وردوده ، مع القدرة على استخدام الصور لسؤاله وأيضا استخدام الردود لمشاركتها.

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 يوسع التحديث الأخير أيضًا مدى قدرات Bard اللغوية ليكون مناسبا لمعظم أنحاء العالم ومزودا باللغات الأكثر انتشارًا، هذا يعني أن المزيد من الأشخاص سيتمكنون من استخدام Bard بلغتهم ، إليك في السطور التالية كل المميزات الجديدة في Bard بعد التعديل.

جوجل
  • استمع إلى ردود بـ 40 لغة: بدءًا من اليوم ، يمكنك الاستماع إلى ردود Bard بأكثر من 40 لغة مختلفة، هي اللغات الأكثر استخداما في العالم، هذا مفيد بشكل خاص إذا كنت تريد سماع نطق كلمة بالطريقة الصحيحة أو الاستماع إلى قصيدة أو نص. ما عليك سوى إدخال طلبك للروبوت والنقر على أيقونة الصوت لسماع إجابات Bard.
  • شخصيات متعددة لـ Bard: يمكنك الآن تغيير طريقة تفاعل و أسلوب Bard حسب رغبتك، اي أن الشركة طرحت عدة نسخ من الروبوت بشخصيات مختلفة، تماما مثل البشر، ويمكن الاختيار من بينها، هناك خمسة خيارات مختلفة للاختيار من بينها: بسيطة أو طويلة أو قصيرة أو احترافية أو غير رسمية. هذه الميزة متاحة باللغة الإنجليزية وقريبا ستكون متاحة باللغات الأخرى.
  • تثبيت المحادثات وإعادة تسميتها: يمكنك الآن تثبيت المحادثات وإعادة تسميتها باستخدام Bard للرجوع إليها بسهولة. للقيام بذلك ، ما عليك سوى النقر على النقاط الثلاث بجوار المحادثة وتحديد "تثبيت" أو "إعادة تسمية".
  • استخدام الصور أثناء الحديث: يمكنك الآن تضمين الصور في محادثاتك مع بارد Bard والاستفسار من خلالها، على سبيل المثال ، إذا كنت تريد معرفة المزيد عن لوحة ، يمكنك تحميل صورة للوحة لمعرفتك كل ما يتعلق بها وتاريخها بالكامل، أو يمكنك تضمين صورة أي شخصية تاريخية وسيقول لك الروبوت كل المعلومات عنها.
  • مشاركة ردود Bard: يمكنك الآن مشاركة جزء من دردشة Bard أو كلها مع الآخرين، وبأسهل الطرق، كل ما ما عليك هو النقر فوق زر المشاركة وتحديد الأشخاص أو المجموعات التي تريد المشاركة معها.
  • تصدير كود Python إلى Replit: يمكنك الآن تصدير كود Python الذي تم إنشاؤه بواسطة Bard إلى Replit ، وهو IDE مستند إلى مجموعة النظراء. هذا يجعل من السهل مشاركة التعليمات البرمجية الخاصة بك مع الآخرين أو متابعة العمل عليها في Replit.
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