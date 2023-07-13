عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

السد العالي.. استقبال جنوني من جماهير الأهلي للشناوي وشوبير ولطفي قبل مباراة الزمالك|فيديو

صدى البلد

وجهت الجماهير الأهلاوية تحية كبير لحراس مرمي النادي الأهلي قبل انطلاق مباراة الأهلي ضد الزمالك المقامة حاليا علي ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن مؤجلات الحولة الـ 31 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

 

وهتفت الجماهير للشناوي وعلي لطفي ومصطفي شوبير بعد مجهوداتهم الموسم الجاري وتحقيقهم بطولة دوري أبطال افريقيا والدوري المصري.

أهداف الشوط الأول لـ الأهلي 

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة الأهلي والزمالك بتقدم المارد الأحمر بثلاثة أهداف دون رد، عن طريق حسين الشحات هدفين وعلي معلول هدف. 

وتمكن حسين الشحات لاعب الأهلي مباغتة الزمالك بهدف سريع في الدقيقة الثانية بعد استلام الكرة أمام منطقة جزاء الزمالك وتسديد كرة قوية سكنت شباك محمد صبحي.

توغل حسين الشحات بين خطوط دفاع الزمالك في الدقيقة 36 من عمر المباراة وسجل كرة من خارج منطقة الجزاء أسكنها الشباك واحتفل على طريقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بهدفه الثاني في مرمى الأبيض.

توجه علي معلول بالكرة أمام منطقة جزاء الزمالك وسدد كرة بقدمه اليسرى لم يتمكن محمد صبحي أن يصنع أمامها شيء وسكنت الشباك في الدقيقة 45 من عمر المباراة.

ويضم التشكيل الزمالك كلا من:

حراسة المرمى : محمد صبحي

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني

خط الوسط : أحمد فتوح - حاتم سكر - أحمد سيد "زيزو" - سيد عبد الله "نيمار"

خط الهجوم : إبراهيما نداي - سيف الدين الجزيري - محمود عبد الرازق "شيكابالا".

وضم التشكيل الأهلي كل من محمد الشناوي في حراسة المرمي ومعه علي معلول، ياسر إبرهيم، محمد عبد المنعم، محمد هاني  
اليو ديانج، محمد مجدي أفشة، محمد فخر وحسين الشحات، محمود كهربا، بيرسي تاو

الأهلى الزمالك النادي الأهلي الدوري المصري حسين الشحات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أتمنى من اتحاد الكرة| تعليق مثير لـ خالد الغندور عن رفع إيقاف ديانج

عدل ربنا .. تعليق مثير من ميدو على مباراة الأهلي والزمالك الليلة

شوبير يوجه صدمة لعشاق الأهلي قبل مواجهة الزمالك

حريق محدود فى ستاد القاهرة قبل انطلاق مباراة الأهلي والزمالك

انخفاض شديد لـ الدولار بسبب قرار مرتقب لـ الفيدرالي الأمريكي

بناء على طلب اللاعب.. مروان عطية يريد العودة للمشاركة بمباراة القمة

مفاجأة.. كم سيدفع الأهلي للزمالك من قيمة صفقة إمام عاشور؟

دعاء النبي عند الخروج .. ردده حتى تعود لمنزلك

ترشيحاتنا

فشل الهجوم الأوكراني المضاد.. الكشف عن مفاجآت مدوية بشأن الحرب

السد العالي.. استقبال جنوني من جماهير الأهلي للشناوي وشوبير ولطفي قبل مباراة الزمالك|فيديو

المؤسسات الدينية لجماهير الأهلي والزمالك: الرياضة أخلاق.. لا للتعصب والتراشق بالألفاظ

سيرك أحمر.. ثلاثية مدوية من الأهلي في شباك الزمالك بالشوط الأول

قدام بعبع أفريقيا | مهيب يوجّه نقدا لاذعا لـ مدرب الزمالك بسبب الأهلي

معلول يطلق قذيفة تسكن شباك الزمالك وتعلن عن الهدف الثالث لـ الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

برقم خيالي| ليفربول يحدد سعر بيع نجم الفريق.. والقرار بعد 48 ساعة

4 طرق مختلفة لعمل الثومية .. اختاري ما يناسبك

بالروب الستان وفتيات..شاهد ملابس موديل كليب محمد رمضان تثير غضب السوشيال ميديا

عمرو البسيوني يناقش مع قيادات قصور الثقافة خطة العمل خلال المرحلة المقبلة|صور

فيديو

القمة 126 السهل الممتنع.. مروان خارج معسكر الأهلي وموقف ديانج و7 رسائل من أوسوريو

زلزال مدمر وتسونامي هائل يهدد 25 مليون شخص| ماذا يحدث؟.. فيديو

موجة حارة غير مسبوقة تضرب هذه الدول |تحذير من ظاهرة النينو.. فيديو

بعد وفاة والده| هل يشارك مروان عطية بـ مباراة القمة .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 500 يوم على النزاع الروسي الأوكراني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ