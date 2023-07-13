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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وفاة الأنبا أثناسيوس مطران الكنيسة الأرثوذكسية في مارسيليا بعد صراع مع المرض

الأنبا أثناسيوس
الأنبا أثناسيوس

رحل عن عالمنا اليوم الخميس الأنبا أثناسيوس مُطران مارسيليا وطولون وكل فرنسا بعد صراع مع المرض. والمطران الراحل من أصل فرنسي وترهب بدير الانبا بيشوى العامر ، ورسم خورى ابسكوبس ثم اسقفا ثم مطرانا. 


وترهب المطران الراحل في دير الأنبا بيشوي بتاريخ ٥ مايو ١٩٧٤، خوري إبسكوبوس: 2 يونيو 1974، وسيم أسقفا في ١٩ يونيو ١٩٩٤،  وتم تجليسه أسقفا  للأقباط الفرنسيين في 13 يوليو 2013، ومطرانا في 28 فبراير ٢٠١٦. 


والمطران الراحل من مواليد 7 مايو 1933، وعمل مساعدًا للأسقف جوانس ماريا (رئيس جماعة والدة الإله الأرثوذكسية بفرنسا)، وكان اسمه "المونسينيور إيجينوس".


ورُسِمَ خوري إبسكوبوس بعد رهبنته بشهر واحد لمساعدة الأنبا مرقس أسقف طولون ومارسيليا،ثم تمت رسامته أسقف عام بفرنسا سنة 1994،  وتم تجليسه أسقفا   لايبارشية الكنيسة القبطية الأرثوذكسية للأقباط الفرنسيين في كل ربوع فرنسا عام 2013، وكان يوم تجليسهُ عام 2013  بيد قداسة البابا تواضروس الثاني هو نفس يوم تجليس أسقفين آخرين، ورسامة مجموعة من الأساقفة الآخرين.


وتم ترقيته مطرانًا مع خمسة آخرين في فبراير 2016 م. بواسطة قداسة البابا تواضروس الثاني.

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