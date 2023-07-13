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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تركيا ترد علي أنباء عقد صفقة بين بايدن وأردوغان لانضمام السويد للناتو

بايدن وأردوغان
بايدن وأردوغان

قال مصدر في المكتب الرئاسي التركي، اليوم الخميس، إن التصريحات المتعلقة بوعد تركيا بالمال مقابل الموافقة على محاولة السويد للانضمام لحلف شمال الأطلسي هي معلومات مضللة، مؤكدا أن قيادة البلاد تبني سياستها على المصالح الوطنية ومصالح شعبها فقط.

وحسب وكالة “سبوتنيك” الروسية، قال مصدر في المكتب الرئاسي التركي: “على ما يبدو ان الذين قالوا عن هذه المعلومات كان لهم عنوان خاطئ. تركيا ليست دولة تساوم معها. فالرئيس التركي يسترشد في سياسته فقط بالمصالح الوطنية ومصالح شعبه”.

وأضاف: “تهدف مثل هذه التحريضات إلى الإضرار بصورة تركيا… هذا الهراء لا يحتاج الى تعليقاتنا”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال الصحفي الأمريكي المخضرم، الحائز على جائزة بوليتزر، سيمور هيرش، إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عرض على نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، أكثر من 11 مليار دولار من مساعدات صندوق النقد الدولي للتصديق على محاولة السويد الانضمام إلى الناتو.

وفي مقال نشر على حسابه، كتب هيرش أنه تم إبلاغه من قبل مسؤول أمريكي، أن "بايدن وعد بإنشاء خط ائتمان يحتاج إليه بشدة يتراوح بين 11 و 13 مليار دولار من قبل صندوق النقد الدولي”.

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واقترح هيرش أن يكون هذا في مقابل أن يزيل أردوغان اعتراض أنقرة على انضمام ستوكهولم إلى الكتلة العسكرية التي تقودها الولايات المتحدة قبل قمة الناتو التي عقدت هذا الأسبوع في ليتوانيا.

ويواجه أردوغان، الذي أعيد انتخابه كرئيس لتركيا في أواخر مايو، حاليا مهمة ضخمة تتمثل في استبدال أو إصلاح مئات الآلاف من المباني التي تضررت أو دمرت في زلازل فبراير  التي لقي فيها ما لا يقل عن 50,000 شخص حتفهم.

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