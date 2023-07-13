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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تركيا.. وفاة شخصين بسبب مرض فيروسي ناتج عن لدغات القراد

تركيا
تركيا

ذكرت وسائل إعلام تركية، اليوم الخميس، أن شخصين لقيا مصرعهما بعد تعرضهما للعض من القراد في مقاطعة سيفاس بشمال تركيا، ويفترض أن يكون ذلك بسبب حمى القرم -الكونغو النزفية.

وقالت وكالة “الأناضول” التركية للأنباء، إن الضحية الأولى كانت تبلغ من العمر 76 عاما من سكان قرية كوروجابات، حيث تم إدخال الرجل إلى وحدة العناية المركزة، لكن الأطباء لم يتمكنوا من إنقاذه.

وأضافت أنه بعد ذلك، تم نقل أحد سكان قرية ميناركايا البالغ من العمر 47 عاما إلى المستشفى بعد لدغة القراد، مضيفا أنه لم يتمكنوا من إنقاذه أيضا.

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وأوضحت أن مواطنا من نفس المقاطعة تم نقله إلى المستشفى بنفس الأعراض في مايو.

وتم اكتشاف الحالة الأولى من المرض في عام 1944 في شبه جزيرة القرم، ووفقا لبيانات منظمة الصحة العالمية، فإن معدل الوفيات من هذا المرض هو 40٪.

تركيا حمى القرم -الكونغو النزفية القراد

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