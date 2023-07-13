توفر التكاليف وترشد استهلاك المياه.. تفاصيل طريقة زراعة الأرز بنظام التخضير.. فيديو

كشف الدكتور خالد أبو شادي وكيل وزارة الزراعة بالغربية، تفاصيل طريقة زراعة الأرز بنظام التخضير لترشيد استهلاك المياه.

وقال الدكتور خالد أبو شادي وكيل وزارة الزراعة بالغربية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،:"محصول الأرز محصول صيفي ومن المحاصيل التي تحتاج إلى كميات كبيرة من المياه لأنه يحتاج إلى الري بصفة مستمرة".

وأضاف الدكتور خالد أبو شادي وكيل وزارة الزراعة بالغربية،: "هناك طرق تم استحداثها لزراعة محصول الأرز، وآخرها طريقة التخضير، وذلك عن طريق ري الأرض ويتم رش الأرض بالتقاوي على سطح الأرض قبل عملية الحرث وبعد ذلك تتم عملية الحرث وإضافة باقي التقاوي بعد حرث الأرض".

وأشار: "بعد عملية الإنبات بنسبة 70% يتم البدء في عملية تجرية على سطح الأرض لكي يكتمل إنماء ونمو البذور"، موضحا: "هذه الطريقة توفر استخدام مبيدات الحشائش التي أصبحت مكلفة وأسعارها غالية، فضلا عن توفير تكاليف الزراعة التقليدية".

وأوضح الدكتور خالد أبو شادي وكيل وزارة الزراعة بالغربية،: "هذه الطريقة توفر استهلاك المياه بنسبة تصل إلى 20% ".