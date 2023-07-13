عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

توفر التكاليف وترشد استهلاك المياه.. تفاصيل طريقة زراعة الأرز بنظام التخضير.. فيديو

زراعة الأرز
زراعة الأرز

كشف الدكتور خالد أبو شادي وكيل وزارة الزراعة بالغربية، تفاصيل طريقة زراعة الأرز بنظام التخضير لترشيد استهلاك المياه.

txt

أحلى أكلة.. طريقة عمل طاجن الأرز المعمر بالقشطة

txt

الانهيار مستمر.. شعبة الأرز تفجر مفاجأة عن الأسعار في السوق

وقال الدكتور خالد أبو شادي وكيل وزارة الزراعة بالغربية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،:"محصول الأرز محصول صيفي ومن المحاصيل التي تحتاج إلى كميات كبيرة من المياه لأنه يحتاج إلى الري بصفة مستمرة".

 

وأضاف الدكتور خالد أبو شادي وكيل وزارة الزراعة بالغربية،: "هناك طرق تم استحداثها لزراعة محصول الأرز، وآخرها طريقة التخضير، وذلك عن طريق ري الأرض ويتم رش الأرض بالتقاوي على سطح الأرض قبل عملية الحرث وبعد ذلك تتم عملية الحرث وإضافة باقي التقاوي بعد حرث الأرض".

 

وأشار: "بعد عملية الإنبات بنسبة 70% يتم البدء في عملية تجرية على سطح الأرض لكي يكتمل إنماء ونمو البذور"، موضحا: "هذه الطريقة توفر استخدام مبيدات الحشائش التي أصبحت مكلفة وأسعارها غالية، فضلا عن توفير تكاليف الزراعة التقليدية".

 

وأوضح الدكتور خالد أبو شادي وكيل وزارة الزراعة بالغربية،: "هذه الطريقة توفر استهلاك المياه بنسبة تصل إلى 20% ".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رغم الفوز الكبير.. قرار عاجل بمعاقبة نجم الأهلي

شاهد.. خناقة شوارع بين جماهير الأهلي والزمالك في القمة 126

أتمنى من اتحاد الكرة| تعليق مثير لـ خالد الغندور عن رفع إيقاف ديانج

عدل ربنا .. تعليق مثير من ميدو على مباراة الأهلي والزمالك الليلة

قدام بعبع أفريقيا | مهيب يوجّه نقدا لاذعا لـ مدرب الزمالك بسبب الأهلي

تعليق ناري من حسن المستكاوي علي خطة كولر وأداء لاعبي الأهلي

هتافات نارية من جماهير الأهلي أمام الزمالك | فيديو

انخفاض شديد لـ الدولار بسبب قرار مرتقب لـ الفيدرالي الأمريكي

ترشيحاتنا

إعلان صادم من البنتاجون بشأن الهجوم الأوكراني المضاد

شاهد أهداف مباراة الأهلي والزمالك .. رباعية حمراء وهدف يتيم من زيزو

لطلاب تنسيق الجامعات.. ممنوعات إذا فعلتها سترسب في اختبارات القدرات 2023

بعد فوز الأهلي.. أكرم توفيق يثير غضب جمهور الزمالك بهذا التصرف

وجيه أحمد: البنا كان عليه طلب مخالفة الأهلي قبل ركلة الجزاء

انهيار وشيك.. ضابط مخابرات أمريكي يتنبأ بمصير كارثي لـ أوكرانيا بعد قمة الناتو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عادة يومية تسبب تهتك نسيج الرئة للشباب

برقم خيالي| ليفربول يحدد سعر بيع نجم الفريق.. والقرار بعد 48 ساعة

4 طرق مختلفة لعمل الثومية .. اختاري ما يناسبك

بالروب الستان وفتيات..شاهد ملابس موديل كليب محمد رمضان تثير غضب السوشيال ميديا

فيديو

القمة 126 السهل الممتنع.. مروان خارج معسكر الأهلي وموقف ديانج و7 رسائل من أوسوريو

زلزال مدمر وتسونامي هائل يهدد 25 مليون شخص| ماذا يحدث؟.. فيديو

موجة حارة غير مسبوقة تضرب هذه الدول |تحذير من ظاهرة النينو.. فيديو

بعد وفاة والده| هل يشارك مروان عطية بـ مباراة القمة .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 500 يوم على النزاع الروسي الأوكراني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ