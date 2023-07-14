عبد الدايم: مفاوضات سد النهضة ربما ستكون خارج إطار الاتحاد الافريقى

تحدث الدكتور أحمد عبد الدايم أستاذ الدراسات الأفريقية عن رؤيته للبيان المشترك بين مصر وإثيوبيا بشأن مفاوضات سد النهضة.

وتساءل أحمد عبد الدايم خلال حواره مع برنامج "مصر جديدة"، المذاع عبر قناة "etc"،قائلا:" بعد البيان هل ستعود مفاوضات سد النهضة لطاولة الاتحاد الافريقى، أم ستكون فى إطار مفاوضات ثنائية".

المفاوضات



وأضاف قائلا:" إذا عادت المفاوضات إلى طاولة الاتحاد الافريقى، كيف ستشارك السودان، لان عضويتها داخل الاتحاد معلقة بسبب الأحداث الأخيرة".

وقال أستاذ الدراسات الأفريقية، أن البيان الصادر ربما يشير إلى حدوث مفاوضات ثلاثية بين مصر وإثيوبيا والسودان خارج إطار الاتحاد الأفريقي.