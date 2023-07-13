دبلوماسي سابق: بيان مصر وإثيوبيا تناول محورين هامين

أوضح السفير صلاح حليمة مساعد وزير الخارجية الأسبق، أبرز نتائج لقاء الرئيس السيسي برئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد.

وأضاف صلاح حليمة خلال حواره مع برنامج "مصر جديدة"، المذاع عبر قناة "etc"، أن البيان الذي صدر عقب اللقاء يتناولن محورين، أولهما العلاقات الثنائية بين البلدين وشموليتها، وثانيهما، قضية سد النهضة.

تحركات



وقال مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن الفترة الأخيرة شهدت تحركات من بعض الدول الصديقة مثل الولايات المتحدة، والإمارات لاحتواء أزمة سد النهضة بين مصر وإثيوبيا.

وتابع السفير صلاح حليمة مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن لقاء الرئيس السيسى وابى احمد منذ أسابيع فى باريس، كشف أنه ربما هناك تفاهمات بين البلدين.