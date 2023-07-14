وسط الملعب كان شوارع |نجم الزمالك يطالب بانسحاب الفريق من البطولة العربية

أكد أمير عزمي مجاهد نجم الزمالك السابق، أن الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لفريق الزمالك دفع بتشكيل خاطئ أمام الأهلي، مشيرا إلى أن المدرب الأجنبي دائمًا يصر على نفس أفكاره والتشكيل الذي سيخوض به اللقاء، كما أنه لم يستعد جيدًا لمواجهة بطل إفريقيا.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "كنت حاضرا لمواجهة القمة، والزمالك لم يكن يمتلك وسط ملعب في الشوط الأول، وبالنسبة لي الديفيندر رقم 6 مثل حارس المرمى، وحسام عبدالمجيد وعبدالغني هم من كانوا يتصدوا فقط لهجوم الأهلي خلال الشوط الأول".

وأضاف: "الشوط الثاني كان الزمالك أفضل بعدما أجرى أوسوريو تغييرات ودفع بـ روقا ومحمد طارق والسيسي وعمر جابر، لكن الشوط الأول وسط ملعب الزمالك كان (شوارع) كما ان استقبال الهدف الأول مبكرًا، ثم كرة افشة، لم يكن قرارات أوسوريو جيدة في بداية المباراة وتشكيل الفريق الأبيض كان سيئا".

وواصل: "كان من الطبيعي أن يحضر أوسوريو جيدًا لمواجهة الأهلي، كل مواجهة لها لاعبين وخطط مختلفة، فقط هو اعتمد على تفوقه في المواجهات السابقة، ولم يستعد جيدًا للمواجهة".

وأكمل: "شيكابالا نفس أدوار نداي، وزيزو نفس أدوار نيمار، وأحمد سيد زيزو لا يجيد في رقم 8، ولاعبي الهجوم لا يجيدون الأدوار الدفاعية، والجميع أشاد بـ فتوح لأنه لاعب مهاري، لكنه لاعب يغامر في التمريرات بعض الأوقات ولذلك لا يجيد اللعب في مركز 6، وكان الأفضل وجود روقا من بداية اللقاء".

وزاد: "الزمالك لو استقبل الهدف الثاني من أفشة كانت الأمور ستزيد صعوبة في الشوط الأول، تمت الإشادة كثيرا بـ أوسوريو، لكنه لم يكن جيدًا في لقاء الأهلي ولم يدير اللقاء بالشكل الأمثل".

وأردف: "أنصح الزمالك بعدم الذهاب للمشاركة في البطولة العربية، الفريق سيواجه أندية قوية خاضت معسكرات في أوروبا، ولو حدثت خسائر جديدة سيكون موسم صفري جديد، الزمالك محتاجة لصفقات وتدعيمات كثيرة في مراكز جوهرية داخل الفريق، ومن الصعب المنافسة على اللقب بهذا الشكل، لو كان هناك فرصة للانسحاب سيكون قرار جيد".

واستطرد: "الزمالك يحتاج لـ 6 صفقات قوية وحال توفيرها قبل البطولة العربية ستكون اعداد للموسم الجديد، يجب ضم لاعبين تستطيع تنفيذ أفكار أوسوريو، والمدرب اعترف بالخطأ بعد نهاية المباراة".

وختم: "كنت في الملعب وهناك مشجع ذهب للمستشفى بعدما تعرض لانتكاسة، فمن يتحمل كل هذه الأزمات، ومصطفى شوبير حارس مرمى الأهلي جاء للاطمئنان على المشجع وهذه أخلاق محترمة من لاعب شاب، يجب الإشادة بما فعله حارس الفريق الأحمر، وحزنت لمنظر جمهور الزمالك ولا أعرف ماذا أقول لهم".