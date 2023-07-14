لأعمال المونوريل .. غلق كلى لطريق 26 يوليو القادم من ميدان لبنان باتجاه نادى الزمالك

نوهت محافظة الجيزة، أنه فى إطار الأعمال الإنشائية لمشروع مونوريل خط (وادى النيل المهندسين- 6 أكتوبر) ستقوم الشركة المنفذة للأعمال بالبدء فى إزالة الجزيرة الوسطى بشارع 26 يوليو تحديدًا بدايةً من منطقة ميت عقبة حتى أعلى نفق وادى النيل.

وأوضحت أن ذلك ضمن الأعمال التحضيرية لتسليم موقع أعمال محطة مونوريل وادى النيل بمشروع المونوريل خط 6 أكتوبر نطاق محافظة الجيزة بداية من محطة وادى النيل بالمهندسين – حتى المدينة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر)، مما يستلزم غلق كلى لطريق 26 يوليو أمام حركة المرور بالمنطقة والاتجاه المشار إليهما لوقوف المعدات والآلات المستخدمة وذلك لمدة يومان على النحو الآتى:-

1- يوم الجمعة الموافق 14 يوليو 2023 على أن يكون العمل من الساعة 2 صباحًا وحتى الساعة 8 صباحًا بنفس اليوم.

2- يوم السبت الموافق 15 يوليو 2023 على أن يكون العمل من الساعة 12 صباحًا وحتى الساعة 6 صباحًا بنفس اليوم.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حى العجوزة بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة والشركة المنفذة للأعمال لاتخاذ مايلزم من إجراءات لتيسير الحركة المرورية بنطاق الأعمال.

لذا قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة للأعمال بتنفيذ التحويلة المرورية التالية:-

1- حركة المركبات القادمة من 26 يوليو بالاتجاه القادم من ميدان لبنان ومدينة 6 أكتوبر وترغب بالسير اتجاه كوبرى 15 مايو ومناطق المهندسين تقوم بالدخول يمينًا إلى طريق الخدمة بمحور 26 يوليو.

2- استكمال السير بطريق الخدمة حتى تجاوز منطقة الأعمال والعودة مرة أخرى إلى طريق 26 يوليو الرئيسى إتجاه كوبرى 15 مايو ومناطق المهندسين.

إلى جانب نشر اللوحات الإرشادية والتحذيرية اللازمة بمحيط الأعمال لتوعية المواطنين والتيسير عليهم وإرشادهم للمسارات الجديدة.