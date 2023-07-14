ميدو: بعض النجوم المعتزلين يفسدوا علاقة الأهلي والزمالك من أجل التريند

وجه أحمد حسام (ميدو) رسالة قوية بخصوص محاولات بعض نجوم الكرة المصرية السابقين لإفساد علاقة الأهلي والزمالك من أجل البحث عن التريند.



وقال ميدو عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إن ارتداء ثوب المشجع أمر غير مفهوم بالنسبة لبعض النجوم الكبار الذين حققوا البطولات في تاريخهم ولكنهم يحاولون الإساءة للمنافس.



وأضاف:" أحترم المنافس وتربيت على ذلك، وسبق أن هنأت الأهلي عدة مرات ودافعت عنه كثيراً ولكن الحقيقة أن البعض لا يقوم بنفس الأمر ويحاولون التهكم على المنافس وهو أمر غير مقبول أن يظهر على شاشات التليفزيون".