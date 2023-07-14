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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

شوبير يعلن موعد الإعلان عن صفقة انضمام أمام عاشور للأهلي ومفاجأة جديدة

صدى البلد

اعلن الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن موعد اعلان مجلس إدارة النادي عن صفقة انضمام أمام عاشور نجم ميتدلاند السابق للفريق.

 

وأكد شوبير في تصريحات عبر قناة “أون تايم سبورت” أن الأهلي قرر الإعلان عن الصفقة أحد يومي الاحد أو الاثنين المقبل مشددا ان صفقة أمام عاشور تمت بنسبه ١٠٠٪ 

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وأضاف شوبير أن الأهلي انهي كافه اتفاقاته مع النادي الدنمارك وينتظر وصول البطاقة الدولية للاعب.

 

وتابع أن الأهلي يفكر حاليا في طريقه تقديم الصفقة لتليق باسم اللاعب والنادي مشددا أن هناك تفكير لتقديمه بطريقه جديدة.

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