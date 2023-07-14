مصر تشارك في أعمال القمة التنسيقية الخامسة للاتحاد الأفريقي

في ظل رئاستها للنيباد عامين..

يشارك الوفد المصري اليوم في أعمال الدورة الثالثة والأربعين من أعمال المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي (المستوى الوزاري) بنيروبي يومي 13 و14 يوليو 2023، برئاسة السفير أشرف سويلم، مساعد وزير الخارجية مدير إدارة المنظمات والتجمعات الأفريقية والممثل الشخصي لـ رئيس الجمهورية في وكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية (النيباد) وبمشاركة السفير د. محمد جاد، سفير جمهورية مصر العربية لدى أثيوبيا، ومندوب مصر الدائم لدى الاتحاد الأفريقي، وذلك تمهيدًا للقمة التنسيقية الخامسة للاتحاد الأفريقي المقرر عقدها يوم الأحد 16 يوليو 2023 في العاصمة الكينية نيروبي.

وصرح السفير أشرف سويلم أن المشاركة في أعمال المجلس التنفيذي والقمة التنسيقية الخامسة للاتحاد الأفريقي المقرر عقدها في 16 يوليو الجاري، تأتي في ظل ترؤس مصر الحالي لرئاسة اللجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الأفريقية للتنمية (النيباد) لمدة عامين.

وأشار إلى أن مصر تستهدف من خلال رئاستها للنيباد الدفع بأولويات القارة الأفريقية وتحقيق أجندة أفريقيا 2063 من خلال تكثيف جهود حشد التمويل الدولي لمشروعات التنمية في أفريقيا لاسيما مشروعات البنية التحتية والربط القاري وكذلك تعزيز جهود الإسراع في تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية اتساقًا مع موضوع العام للاتحاد الأفريقي.

كما أكد سويلم أن المشاركة في أعمال المجلس تبنى على الانخراط النشط لمصر في القارة الأفريقية، وكذا الدور الفاعل الذي لعبته مصر لدى رئاستها قمة السوق المشتركة لدول شرق وجنوب القارة الإفريقية "الكوميسا" لمدة عامين، فضلًا عن ريادة الرئيس لملف إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات على مستوى الاتحاد الإفريقي.

ويتضمن جدول أعمال المجلس التنفيذي النظر في التقارير والقرارات المنتظر اتخاذها فيما يخص تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية وتحقيق التكامل الإقليمي في القارة، كما يستعرض المجلس عددًا من التقارير الخاصة بالشئون المالية والإدارية وميزانية الاتحاد الأفريقي للعام المقبل، وكذلك عملية الإصلاح المؤسسي للاتحاد الأفريقي، إلى جانب النظر في عدد من القضايا الموضوعية ذات الأولوية وعلى رأسها تغير المناخ ومشروعات البنى التحتية.