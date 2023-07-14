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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

موعد طرح فيلم وش في وش بالسينمات

صدى البلد

يستعد صناع فيلم وش في وش بطولة الفنان محمد ممدوح، والفنانة أمينة خليل عرض العمل بالسينمات قريبًا، وحسمت الشركة المنتجة جدل موعد عرضه، حيث أكدت في بيان أنه من المقرر عرض العمل 18 أغسطس المقبل.

فيلم وش في وش، يجمع أمينة خليل ومحمد ممدوح بعد أنا جمعهما مسلسل عائلة زيزي، ومسلسل قابيل، ومسلسل العائدون، مسلسل لا تطفئ الشمس، مسلسل جراند أوتيل، فيلم 122، فيلم الخلية.

ويضم فيلم وش في وش مجموعة كبيرة من أبرز الفنانين ومنهم: محمد ممدوح، أمينة خليل، أحمد خالد صالح، محمد شاهين، خالد كمال، بيومي فؤاد، أنوشكا، أسماء جلال، محمد شاهين، محمود الليثي، سامي مغاوري، دنيا سامي، وسلوى محمد على، والعمل من إنتاج كل من أحمد فهمي وهاني نجيب، وإخراج وليد الحلفاوي، إلى جانب العديد من ضيوف الشرف ومنهم، خالد الصاوي، لطفي لبيب، عمر متولي، مصطفى غريب.


أحداث فيلم وش في وش
 

ومن المقرر أن تدور أحداث العمل حول شقة زوجية يجتمع بالصدفة فيها عائلتا الزوج والزوجة مختلفتا الثقافة، وتحدث بينهما العديد من المشكلات، ونرى خلالها ما يحدث داخل الشقة في ليلة واحدة في إطار اجتماعي كوميدي.

وش في وش فيلم وش في وش

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