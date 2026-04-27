برلمانية: مشروعات الري العملاقة تقود مصر نحو الاكتفاء الغذائي

أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن الجولات الميدانية التي يقوم بها وزير الموارد المائية والري تعكس اهتمام الدولة بمتابعة المشروعات القومية على أرض الواقع، بما يضمن تحقيق أعلى معدلات الإنجاز والاستفادة منها في دعم الاقتصاد الوطني.

زيادة الرقعة الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي

وأوضحت العسيلي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن مشروع تنمية جنوب الوادي ومحطة رفع توشكى يمثلان نموذجاً متكاملاً للتنمية المستدامة، حيث يسهمان بشكل مباشر في زيادة الرقعة الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي، إلى جانب خلق فرص عمل حقيقية للشباب في مختلف التخصصات.

وأضافت أن الدولة تمضي بخطوات واضحة نحو تعظيم الاستفادة من الموارد المائية، خاصة في ظل التحديات الإقليمية، مشيدة بتوجيهات وزير الري بشأن تطوير منظومات التشغيل والتحكم واستخدام التكنولوجيا الحديثة، لما لها من دور محوري في تحسين كفاءة إدارة المياه.

وشددت عضو مجلس النواب على أهمية الإسراع في استكمال المشروعات السكنية والخدمية المرتبطة بهذه المشروعات، بما يضمن توفير بيئة مناسبة للعاملين ويعزز من استدامة التنمية في تلك المناطق.

واختتمت العسيلي تصريحها بالتأكيد على أن هذه المشروعات القومية الكبرى تمثل استثماراً استراتيجياً لمستقبل الأجيال القادمة، وتعكس رؤية الدولة في تحقيق تنمية شاملة ومتوازنة في مختلف أنحاء الجمهورية.