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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخارجية الروسية تعلق على سقوط صاروخ كوريا الشمالية في منطقتها الاقتصادية

المتحدثة باسم وزارة
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا

علقت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على مسألة سقوط صاروخ باليستيا عابر للقارات.

وقال زاخاروفا أنه حتى الأن لم تتوافر المعلومات المؤكدة حول سقوط صاروخ كوريا الديمقراطية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لروسيا.


وهكذا علقت الدبلوماسية على بيان الأمم المتحدة، بأن صاروخ كوريا الديمقراطية الذي أطلق في 12 يوليو سقط في المنطقة الاقتصادية الخالصة لروسيا.


وقالت زاخاروفا: "في الوقت الحالي، لا توجد بيانات مؤكدة عن سقوط صاروخ في منطقتنا الاقتصادية الخالصة".

وأعلنت الأمم المتحدة في وقت سابق، أن الصاروخ الذي أطلقته كوريا الشمالية، يوم الأربعاء الماضي، هبط داخل منطقة الاقتصاد الحصرية الروسية، وقد يكون أطول إطلاق لصاروخ باليستي.


وأكدت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن بيونغ يانغ قد قامت باختبار إطلاق صاروخ جديد من نوع "هواسونغ-18"، يوم الأربعاء الماضي، والذي وصل إلى أقصى ارتفاع بلغ 6,648.4 كيلومتر (4,131 ميل) وطار لمسافة 1,001.2 كيلومتر لمدة 4,491 ثانية.


ومن جانبها، أعربت اليابان عن احتجاجها على كوريا الشمالية، ولم ترد تقارير عن أي أضرار للسفن البحرية أو الطائرات اليابانية.


ويعد هذا الإطلاق هو الثاني عشر من نوعه في هذا العام، والأول منذ 15 يونيو الماضي.

وفي العام الماضي، أجرت كوريا الشمالية 37 إطلاقًا مشابهًا.

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