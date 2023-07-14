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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جلسة تصوير بتيشيرت الأهلي.. مهاجم القلعة الحمراء يحتفل بعيد ميلاد ابنه

محمد شريف ونجله
محمد شريف ونجله

احتفل محمد شريف، مهاجم النادي الأهلي، بعيد ميلاد ابنه الصغير، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

ونشر محمد شريف صورًا من جلسة تصوير برفقه ابنه الصغير، بمناسبة عيد ميلاده، وهما يرتديان تيشيرت النادي الأهلي.

وعلق محمد شريف كاتبًا: “كل سنه وانت طيب يا قلب بابي وربنا يخليك ليا ي حبيب قلبي واحسن حاجه ف حياتي وربنا يحفظك من كل شر ي شيفو”.

 

عرض تركي قوي لـ مهاجم الأهلي

 

وكشف الإعلامي احمد شوبير، عن اهتمام أحد أبرز الأندية بالدوري التركي، في التعاقد مع محمد شريف مهاجم الأهلي المصري.

وكتب أحمد شوبير عبر حسابه على فيسبوك "انفراد بالمستندات.. عرض تركى رسمي لـ محمد شريف".

يذكر أن فريق الأهلي حقق فوزاً كبيراً على الزمالك بأربعة أهداف لهدف خلال المباراة التى جمعتهما امس الخميس، باستاد القاهرة الدولى فى القمة 126، ضمن مؤجلات الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدورى المصرى.

بهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى 78 نقطة ويواصل على تربعه على عرش بطولة الدوري التى حسمها الأحمر مؤخراً بشكل رسمي ، فيما يتوقف رصيد الزمالك عند 59 نقطة ويبقي في المركز الثالث.

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