خطأ غير مبرر.. محاضر تحكيمي يعلق على طاقم قمة الأهلي والزمالك

علق محمد صلاح عبدالفتاح المحاضر التحكيمي على مستوي أداء طاقم حكام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك رقم 126 بقيادة الحكم الدولي محمود البنا.‏

وحقق النادي الأهلي فوزا كبيرا على الزمالك بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت بينها باستاد القاهرة ضمن منافسات الأسبوع الحادي والثلاثين لبطولة الدوري.



أحرز أهداف الأهلي كل من حسين الشحات “ هدفين ” وعلى معلول ومحمد شريف فيما أحرز هدف الزمالك الوحيد أحمد سيد زيزو.

غياب عدالة التعيينات فى قمة الأهلي والزمالك

قال محمد صلاح عبد الفتاح فى تصريحات خاصة لصدى البلد: عدم توفيق حكام القمة بين الأهلي والزمالك في الملعب سببه غياب عدالة التعيينات بين حكام الدوري المصري.

أضاف: شهدت مباراة القمة بين الأهلي والزمالك رقم 126 أخطاء تحكيمية ساذجة من حكمي الملعب وتقنية الفيديو ال var وأهم هذه الأسباب أن هناك حكام تستحق التواجد في المباراه وهذا ليس تقليلًا من محمود البنا ولكن لا يجوز أبدا إسناد كل المباريات الهامة لحكم واحد فقط.

تابع: خاصة أننا لدينا حكام أكفاء كُثر علي سبيل المثال محمود ناجي عائد من بطولة امم افريقيا تحت 23 وشرف التحكيم المصري وكان معه محمد عادل علي تقنية الفيديو وايضا محمد معروف العائد من بطولة كاس العالم في الارجنتين تحت 20 عاما وأمين عمر كواحد من حكام افريقيا المحترفين والبنا ادار كاس السوبر بين الأهلي وبيراميدز وكان من الافضل منح الفرصة لزملائه.

استطرد: الأمر الغريب ظهور الحكم محمد الحنفي مع الطاقم رغم عدم اعلان اسمه بشكل رسمي ووجوده علي تقنية الفيديو أمر غير مبرر وهو واحد من اصحاب الخبرات وادار القمه 118 ولكن ظهوره مع طاقم بهذا الشكل لا يتناسب مع تاريخه.

زاد المحاضر التحكيمي: وأيضا من مبدأ الحفاظ علي الحكم عدم تكراره لنفس الفريق مباراتين متتالييتين كما حدث مع حكم الفيديو في مباراة القمة وكان يدير قبلها مباراة الأهلي والاسماعيلي.

واختتم حديثه قائلا: أين الحكام الدوليين في القائمه الدوليه الفيديو من مباراة القمة وعلي سبيل المثال عمرو الشناوي خاصة وانه عائد من كاس العالم تحت 20 عاما وظهر بمستوي طيب كان علي الاقل يتم مكافئته لمباراة القمة.

