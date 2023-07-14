بعد الكشف عن عرض بوتين لـ فاجنر.. الكرملين يتحدث عن الوضع القانوني للمرتزقة

أكد الكرمين، اليوم الجمعة، أن الوضع القانوني لشركة فاجنر معقد ويحتاج لمزيد من الدراسة.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال الكرملين، اليوم الجمعة، إن وضع مجموعة المرتزقة فاجنر الخاصة يحتاج إلى "نظر ودراسة"، وذلك بعد يوم واحد من تصريح الرئيس فلاديمير بوتين إن المجموعة ليس لها أساس قانوني.

وقال بوتين لمراسل من صحيفة "كوميرسانت" الروسية، أمس الخميس، إن فاجنر، الذي نظم تمردا مسلحا قصيرا الشهر الماضي، "لا وجود لها" بالمعنى القانوني لأنه لا يوجد قانون في روسيا يتعلق بالمنظمات العسكرية الخاصة.

وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، للصحفيين إن وضع شركات مثل فاجنر "معقد إلى حد ما" ويحتاج إلى دراسة.

وردا على سؤال عما إذا كان من المحتمل أن يكون هناك تشريع جديد بشأن وضع الشركات العسكرية الخاصة، قال: "سيكون هذا السؤال قيد النظر على الأقل".

وشنت فاجنر أشرس معارك الحرب الأوكرانية من أجل روسيا ولكن عدم اليقين أحاط بمصيرها ومصير زعيمها يفغيني بريجوجين منذ تمرد الشهر الماضي، عندما سيطرت على مدينة جنوبية وتقدمت نحو موسكو.

وقالت وزارة الدفاع هذا الأسبوع إن فاجنر كانت تكمل نقل أسلحتها إلى الجيش النظامي بموجب الاتفاق مع الكرملين الذي وضع حدا للتمرد.

وأخبر بوتين كوميرسانت أنه عرض على مرتزقة فاجنر الفرصة لمواصلة القتال من أجل روسيا خلال اجتماع عقد بعد خمسة أيام من التمرد لكنه اقترح نقل بريغوجين جانبا لصالح قائد مختلف.

بموجب شروط الاتفاق الذي أنهى تمرد 23-24 يونيو، كان من المفترض أن يذهب بريجوجين إلى المنفى في بيلاروسيا، الحليف المقرب لروسيا.

ومع ذلك، لم يتم رؤيته علنا منذ 24 يونيو ومكان وجوده الحالي غير معروف.