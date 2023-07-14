نصاب يستولى من مواطنين على 1.5 مليون جنيه بسوهاج

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (3 أشخاص- مقيمون بمحافظة سوهاج) بتضررهم من (أحد الأشخاص- مقيم بجرجا بمحافظة سـوهاج) بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم فى مجال تجارة الأخشاب مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم, إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين قيام المشكو فى حقه بممارسة نشاطاً إحتياليـاً على النحو المشار إليه ، مـمـا مـكـنـه مـن الاستيلاء على مبلغ (1,5 مليون جنيـه) مـن الُمبلغين وآخرين - لم يتقدموا للإبلاغ أملاً في الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم- وتوقف عـن سـداد أصـول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المذكور وأمكن ضبطه.. وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامي على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.