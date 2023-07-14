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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مبروك كسبت جايزة.. مكالمة من مجهول تنتهي بالنصب عليك

صدى البلد

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافة الجريمة بشتى لاسيما الجرائم الإلكترونية المتعلقة ببطاقات الدفع الإلكترونى.

 

 أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة.. قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة مركز شرطة مركز العدوة بمحافظة المنيا) بممارسة نشاط إجرامي فى مجال النصب والاحتيال والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بعملاء البنوك والهيئة القومية للبريد والاستيلاء على أموالهم من خلال الاتصال بهم هاتفياً، وإيهامهم بأنه موظف خدمة العملاء بشركات المحمول أو البنوك أو البريد أو مندوب أحد الوزارات وفوزهم بجوائز مالية أو تحديث بياناتهم أو مساعدتهم فى الحصول على قروض، واستخدام تلك البيانات فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى، فضلاً عن قيامه بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية المربوطة على أرقام هواتف محمولة مسجلة بأسماء أشخاص آخرين بزعم تحديث بياناتهم البنكية والاستيلاء على تلك المبالغ عقب ذلك وهو ما عرض عملاء البنوك لخسائر مادية.

 

 عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية تم استهدافه وأمكن ضبطه بمحل إقامته.. وعثر بحوزته على (مبلغ مالى- هاتف محمول- 4 خطوط هواتف محمول) وبفحص الهاتف تبين احتوائه على العديد من الرسائل المستخدمة فى عمليات الاحتيال على  النحو المشار إليه.

 

 بمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه ، وارتكابه عدة وقائع بذات الأسلوب.

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية الإستيلاء على أموال الأموال العامة الهيئة القومية للبريد الحصول علي قروض النصب والاحتيال بطاقات الدفع الإلكترونى تحديث بيانات

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