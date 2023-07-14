تعرف على مراكز المصل والوقاية من عقر الحيوانات بجنوب سيناء

أعلنت مديرية الصحة والسكان بجنوب سيناء، عن أماكن مراكز الوقاية الخاصة بتلقي الأمصال واللقاحات بعد التعرض للعقر أو الخدش من الحيوانات، وناشدت المديرية المواطنين بالتوجه إليها في حالة التعرض للعقر من أي حيوان لتلقي المصل المناسب منعنًا لانتقال أي عدوى فيروسية.



وقال الدكتور عبد التواب عريضة، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، إنه جرى تخصيص 11 مركزًا على مستوى كافة مدن المحافظة، وتزويده بجميع أنواع الأمصال واللقاحات، حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.



وأوضح وكيل الوزارة في تصريح اليوم الجمعة، أنه جرى توفير المصل بإدارة رأس سدر الصحية داخل مستشفى رأس سدر العام والوحدة الصحية بأبوصويرة، وفي الإدارة الصحية بمدينة أبوزنيمة داخل مركز طب الأسرة، وفي الإدارة الصحية بمدينة أبورديس داخل مستشفى أبورديس المركزي، وفي مدينة طور سيناء داخل المستشفى الميداني، وفي مدينة شرم الشيخ داخل مستشفى شرم الدولي ومركز طب الأسرة بالرويسات، وفي مدينة دهب داخل مستشفى دهب المركزي، وفي مدينة نويبع بالمركز الطبي الحضري بالمزينة، وفي مدينة طابا داخل مستشفى طابا المركزي، وفي مدينة سانت كاترين داخل مستشفى سانت كاترين.



وأكد أن مرض السعار هو أهم وأخطر الأمراض التي تنتقل إلى الإنسان نتيجة لتعرضه للعقر من الحيوانات مثل " كلاب، القطط، الفئران، الثعلب، الذئب، البقرة، الجاموس، الحصان، الحمار وغيرهم"، ويرجع تسميته بهذا الاسم لكون أغلب الحالات سببها الكلاب المسعورة، ويعد السعار البشري فيروس مميت ينتقل إلى البشر من لعاب الحيوانات المصابة بالعدوى، ونسبة الوفيات التي تنتج عن الإصابة بهذا المرض تصل إلى 100%، إذا لم يحصل المصاب على اللقاح.



وأشار إلى أن السعار ينتقل إلى الإنسان عن طريق انتقال لعاب الحيوان المصاب عن طريق العقر أو الخدش، مما يؤدى إلى التهاب حاد بالجهاز العصبي، وبمجرد ظهور الأعراض يتحول لمرض مميت ليس له علاج، ويعد التطعيم فور التعرض للعقر أو الخدش السبيل الوحيد للوقاية من المرض.



وعن أعراض "السعار"، قال وكيل وزارة الصحة، إنها تبدأ تدريجيًا، وتتمثل في حمي، فقدان شهية، ضعف عام، صعوبة البلع، حالة هياج، خوف من الماء والهواء لتنتهي بغيبوبة ثم الوفاة، لافتًا إلى أنه في حالة تعرض أي شخص للعقر أو الخدش من حيوان مصاب بمرض السعار لابد أن يغسل الجرح بالمياه والصابون لمدة 15 دقيقة، والتوجه لأقرب مستشفى أو وحدة صحية للحصول على الإسعافات الأولية بدون خياطة للجرح، وتلقي التطعيم بجرعاته الكاملة.

وناشد وكيل وزارة الصحة المواطنين بضرورة التوجه لأقرب وحدة بيطرية أو طبيب بيطرى، عند ملاحظة تغير في سلوك حيوان يقوم بتربيته، وانتظام تطعيمه ضد مرض السعار، وتجنب الاحتكاك بالحيوانات الضالة والشرسة أو استفزازهم.

اماكن مصل

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