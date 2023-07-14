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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 110 حالات تعدٍ على أراضي الدولة في بني سويف

ازالات بني سويف
ازالات بني سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، استمرار العمل في حملات المرحلة الثالثة من الموجة الـــ 21  لإزالة التعديات الجاري تنفيذها  تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة ،من خلال إزالة كافة صور التعديات،في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير الإدارة العامة  لأملاك الدولة،والذي تضمن الإشارة إلى أنه قد تم"أمس الخميس"إزالة  14 حالة تعد على مساحة 13 قيراط أرض زراعية، ليصل إجمالي ما تم إزالته إلى 110 حالة تعد منها ( 73 حالة تعدي مبان على مساحة 9297 متر+ 37 حالة زراعة على مساحة فدان و15 قيراطاً) وذلك بعد مرور أسبوع على انطلاق المرحلة الثالثة من الموجة 21 ، والتي بدأ تنفيذها منذ السبت الماضي

الموجة الحالية"21" من حملات الإزالة،قد بدأت بالمرحلة الأولى في الفترة من  29 أبريل الماضي إلى 19 مايو 2023 ،وبلغ إجمالي ما تم إزالته خلالها 402 حالة تعد "مبان وزراعة"، واستكملت بالمرحلة الثانية  في الفترة من 27 مايو 2023 وحتى 16 يونيو الماضي،وتم خلالها إزالة 375 حالة تعد،وتختتم بالمرحلة الثالثة التي تستمر  حتى 28 يوليو الجاري.

 

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