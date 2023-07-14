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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن| سميرة محسن: اعتزلت الفن نهائيا .. وفيديو مثير لـ نسرين طافش

الفنانة سميرة محسن
الفنانة سميرة محسن

نشر قسم الفن عددا من الأخبار المحلية والعالمية الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية:

 

خاص|ناس بتشتغل مالهاش علاقة بالمهنة.. سميرة محسن: اعتزلت الفن نهائيا
 

أكدت الفنانة الكبيرة سميرة محسن، اعتزالها الفن نهائياً واكتفائها بالتدريس في المعهد العالي للفنون المسرحية.

 

وقالت الفنانة سميرة محسن، في تصريح لـ “صدى البلد”: “أنا معتزلة الفن منذ 3 سنوات وثابته على موقفي، الممثل بيستهلك وبيجيله الورق على الهوا مبيعرفش يعمل دراسة للشخصية وفيه ناس  بتشتغل مالهمش علاقة بالمهنة .. أنا هكتفي بإني أطلع أجيال جديدة موهوبة، وأعلم جيل جديد”.

نوال الزغبي: نحن في زمن ينتظرون المحترم يخطئ

وجهت الفنانة نوال الزغبي، رسالة غامضة من خلال حسابها الرسمي على تطبيق “تويتر”، والتي اثارت الجدل بين متابعنينها على السوشيال ميديا.


دخل قائمة الأعلى تحقيقا.. تعرف على إيرادات بيت الروبي أمس
 

استطاع فيلم بيت الروبي تحقيق نجاحًا كبيرًا منذ طرحه في موسم عيد الأضحى الماضي، ليدخل ضمن قائمة الأعلى دخلًا في إيرادات السينما المصرية.

دنيا سمير غانم عن والديها: اللهم أرحمهم بقدر شوقي وحبي لهم
 

حرصت الفنانة دنيا سمير غانم، علي تذكر والديها الراحلين الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

ابنة أصالة تعلن حملها بهذه الطريقة.. تفاصيل
 

أكدت شام الدهبي؛ ابنة الفنانة أصالة خبر حملها وذلك من خلال رسالة غير مباشرة ، ونشرت ابنة أصالة صورة مع زوجها أحمد هلال وكتب "نحن الاثنين فقط حتي الان"مشيرة الي وجود طفل ينتظروه في الطريق.

أمي في العناية المركزة.. إسلام إبراهيم: الدعاء يغير الأقدار
 

أعلن الفنان إسلام إبراهيم، دخول والدته العناية المركزة وذلك من خلال منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع “الفيسبوك”.

بعد انفصالها عن زوجها | فيديو مثير لـ نسرين طافش
 

قامت الفنانة السورية نسرين طافش بنشر العديد من الصور والفيديوهات عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

ظهرت نسرين طافش بإطلالة مثيرة مرتدية جمبسوت شورت واعتمدت مكياج جذاب، وتركت شعرها منسدلا علي كتفيها، وذلك عقب إعلانها الانفصال عن زوجها السابق.

 

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