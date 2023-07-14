عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالأحمر الناري.. ياسمين صبري تخطف الأنظار بفستان جذاب.. شاهد

ياسمين صبري
ياسمين صبري

نشرت الفنانة ياسمين صبري، صورة جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور "إنستجرام".

وبدت ياسمين صبري بإطلالة لافتة، مرتدية فستان أنيق باللون الأحمر الناري، وتركت شعرها منسدلا علي كتفيها ووضعت لمسات ناعمة من المكياج المرتكز على لون بشرتها.

ويُعرض حاليا للنجمة ياسمين صبري، فيلم " البعبع" والتي تقوم فيه بدور البطولة مع النجم أمير كرارة.

وتدور أحداث الفيلم في إطار أكشن لايت، ويجسد كرارة خلال الأحداث شخصية مجرم يتخلى عن الإجرام واسمه "سلطان"، يواجه مع صديقه سوكا (محمد عبد الرحمن) العديد من المواقف.

IMG_٢٠٢٣٠٧١٤_١٦٠٥١٩
IMG_٢٠٢٣٠٧١٤_١٦٠٥١٩
بالاحمر الصارخ ياسمين صبري اطلالة لافته النجم أمير كرارة تخطف الأنظار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول تعليق من مرتضى منصور عقب رباعية الأهلي أمام الزمالك

إيقاف ثلاثي الأهلي في المباراة القادمة لهذا السبب.. تفاصيل

عضو مجلس إدارة نادي الزمالك يتقدم باستقالته

أخبار الرياضة.. تعليق غاضب من مرتضى منصور عقب رباعية الأهلي.. تصرف مفاجئ من شيكابالا مع الشناوي

مش من حقه.. تفاصيل توبيخ مدرب الزمالك مدافعي الأهلي بالقمة 126

عناق وخناقة ونقل للمستشفى|7 مشاهد لافتة بقمة الأهلي والزمالك.. أكرم توفيق : خدنا الدوري وإمام

كوبري للأهلي ؟ | مدرب ميتيلاند السابق يكشف سر فشل رحلة احتراف إمام عاشور.. خاص

أول تعليق من أحمد عيد عبد الملك بعد هزيمة الزمالك الثقيلة أمام الأهلي

ترشيحاتنا

استغربت من طلبه| استغاثة زوجة : مش متخيّلة اللي قاله وبدأت المشكلة

قائد فاجنر يدرب جنود بيلاروسيا في قواعد عسكرية.. هل يتحدى روسيا؟

ألغام أوكرانية.. تحذير عاجل من البحرية الروسية

تركيا تعتقل 33 أجنبيا منضمين إلى داعش

بعد استئصالها الغدة الدرقية | إطلالة لافتة لـ حنان مطاوع

تحذير عاجل من الأرصاد بسبب الطقس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل طاجن عكاوي بالبطاطس| بمذاق لا يقاوم

احذر.. عوامل تزيد من الإصابة بسرطان القولون

نشرة المرأة والصحة | ناقد موضة يعلق على فستان نانسي عجرم في قبرص.. بعد الهجوم ضد فيفي عبده.. ماذا يحدث لكبار السن عند الرقص؟

9 علامات تكشف نقص فيتامين د عند النساء.. تعرف عليها

فيديو

موجة حارة تضرب البلاد والأرصاد تحذر .. تفاصيل بالفيديو

الذهب يتراجع بقوة والدولار ينهار لأول مرة منذ 2022.. فيديو

بعد 24 ساعة من صورته الأخيرة.. حقيقة وفاة الفنان إيمان البحر درويش

آيقونة البحار .. أكبر سفينة في العالم تبحر في أكتوبر المقبل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 500 يوم على النزاع الروسي الأوكراني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ