بالأحمر الناري.. ياسمين صبري تخطف الأنظار بفستان جذاب.. شاهد

نشرت الفنانة ياسمين صبري، صورة جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور "إنستجرام".

وبدت ياسمين صبري بإطلالة لافتة، مرتدية فستان أنيق باللون الأحمر الناري، وتركت شعرها منسدلا علي كتفيها ووضعت لمسات ناعمة من المكياج المرتكز على لون بشرتها.

ويُعرض حاليا للنجمة ياسمين صبري، فيلم " البعبع" والتي تقوم فيه بدور البطولة مع النجم أمير كرارة.

وتدور أحداث الفيلم في إطار أكشن لايت، ويجسد كرارة خلال الأحداث شخصية مجرم يتخلى عن الإجرام واسمه "سلطان"، يواجه مع صديقه سوكا (محمد عبد الرحمن) العديد من المواقف.