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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تكنولوجيا

يشخَّص المرض ويكتب العلاج.. جوجل تخترع أول طبيب روبوت

جوجل تخترع أول طبيب
جوجل تخترع أول طبيب روبوت

يتطور مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي بشكل يكاد يكون مرعب بالنسبة لكثيرين، والشركات العملاقة تسير بخطى ثابتة لتطوير هذه النماذج التي ستكون بديلا عن البشر في مجالات كثيرة، ولكن هل تتخيل أن يصبح الطبيب الخاص بك والمتابع لحالتك روبوت بدلا من إنسان؟ هذا ما تسعى إليه شركة "جوجل".

ووفقا لتقرير من موقع zdnet بالفعل جوجل اخترعت أول روبوت سيكون النواة التي تستبدل الأطباء بكائنات آلية، وإذا سار اختبار  Google  الحالي بشكل طبيعي وفي مساره المعد له، فقد تتضمن زيارتك القادمة للمستشفى القليل من الذكاء الاصطناعي التوليدي مع برنامج الدردشة Med-PaLM-2 الموجود حاليا في مايو كلينيك Mayo Clinic منذ أبريل.

جوجل تخترع أول طبيب روبوت

وفي ورقة بحثية حديثة تشرح كيفية عمل روبوت Med-PaLM-2 قالت "جوجل" أن البرنامج الجديد لديه القدرة على الإجابة على الأسئلة المتعلقة بالصحة وتقديم تشخيص للأعراض، ليس ذلك فحسب بل يمكن لهذه الأداة الطبية أن تقوم بتلخيص مستند طبي أو تنظيم بيانات المريض، بل في المستقبل القريب سوف يتمكن الذكاء الاصطناعي من تحليل الأشعة السينية.

ويعتمد الشات بوت chatbot في نموذج Med-PaLM-2 الخاص بالشركة، على العروض التوضيحية الطبية من قبل الخبراء ، والأسئلة والأجوبة من امتحانات الترخيص لممارسة مهنة الطب ، وليس فقط التدريب اللغوي العام، وبالتالي هو مصمم خصيصا للمجال الطبي مع تغذية بكميات مهولة من المعلومات الطبية المتخصصة. 

وأعلنت "جوجل" أن البرنامج الجديد الذي يخضع للتدريبات منذ عدة أشهر يجعل الشات بوت أفضل بكثير في المحادثات المتعلقة بالصحة من روبوتات الدردشة العامة، لأنها مجال تخصصه الرئيسي.

جوجل تخترع أول طبيب روبوت

الأمر الجدير بالاهتمام أن  Google  قالت إن Med-PaLM-2 أظهر فهمًا صحيحًا وتشخيصا دقيقا للحالات المرضية التي عرضت عليه، كان أداء روبوت المحادثة بنفس جودة أداء طبيب حقيقي. في الواقع ، قالت الشركة إن الذكاء الاصطناعي ينتج أحيانًا ردودًا أفضل من ردود الأطباء الفعليين.

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ومع ذلك أشارت "جوجل" Google إلى أن الشات بوت  الطبي لا يزال به بعض التقنيات المحتاجة إلى إعادة ضبط، وبه  مشكلات تتعلق بالدقة، مثله مثل جميع منتجات الذكاء الاصطناعي المعروفة بالهلوسة أحيانا، ومع ذلك ، كانت هذه الأخطاء في معظمها في شكل إجابات غير ذات صلة عن الموضوع.

وقال أحد كبار مديري الأبحاث في Google إن Med-PaLM-2 لا يزال في مراحله الاختبارية الأولى وينقصه الكثير من التدريب مشيرا إلى أن النماذج اللغوية الكبيرة يمكن أن تكون مفيدة جدا في المجال الطبي.

جوجل Google طبيب روبوت Med-PaLM-2 مايو كلينيك Mayo Clinic الذكاء الاصطناعي

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