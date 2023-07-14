الداخلية تُنظم بطولتى الجمهورية لقفز الموانع بوادى الفروسية للشرطة.. فيديو

نظمت وزارة الداخلية بالتعاون مع الإتحاد المصرى للفروسية بطولتى (الجمهورية للفروسية "لقفز الموانع") بوادى الفروسية للشرطة بمنطقة عين الصيرة بالفسطاط الذى يعد صرحاً رياضياً يُدعم الريادة المصرية فى رياضة الفروسية.

وأُقيمت فعاليات كل بطولة على مدار (3) أيام بمشاركة عدد من الفرسان والفارسات فى مباريات الفروسية لقفز الموانع بمختلف الدرجات من مختلف الإرتفاعات.

ويُعد تنظيم البطولة على ملاعب وادى الفروسية للشرطة ، إنعكاساً لما توليه وزارة الداخلية من إهتمام بالغ برياضة الفروسية وتوفير كافة السُبل التى تساعد على توفير أجواء تنافسية ذات مقاييس عالمية، بالإضافة إلى تزويد وادى الفروسية بأحدث الوسائل وفندق مجهز لإقامة اللاعبين خلال فترة المنافسات، وإسطبلات ذات سعة كبيرة للخيول المشاركة فى البطولات وأماكن مناسبة لإيوائها تستوعب أعداد كبيرة منها وكذا الأطقم الطبية الخاصة بها لتقديم الرعاية الطبية للمنافسين والخيول المشاركة بمختلف المسابقات بالإضافة لتهيئته من خلال منظومة متطورة من إضاءة الملاعب ليستقبل المنافسات ليلاً.

وفى ختام الفعاليات تم توزيع الجوائز على المراكز الأولى بالبطولة وسط أجواء إحتفالية بحضور رئيس وأعضاء الإتحاد المصرى للفروسية وممثلى لجان التحكيم.

من جانبهم أشاد المشاركين بالمستوى الراقى لوادى الفروسية وتجهيزه وفقاً للمواصفات القياسية العالمية وتزويد الملاعب بأحدث الوسائل المعتمدة دولياً بما يؤهلها لإستقبال كافة المنافسات الدولية فى رياضة الفروسية فى ضوء حرص وزارة الداخلية على توفير كافة أشكال الدعم والمساندة للرياضة والرياضيين وإيماناً بالنهوض والإرتقاء بمستوى الألعاب والأنشطة الرياضية المختلفة لاسيما رياضة الفروسية.