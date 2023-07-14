عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الداخلية تُنظم بطولتى الجمهورية لقفز الموانع بوادى الفروسية للشرطة.. فيديو

بطولة الفروسية
بطولة الفروسية

نظمت وزارة الداخلية بالتعاون مع الإتحاد المصرى للفروسية بطولتى (الجمهورية للفروسية "لقفز الموانع") بوادى الفروسية للشرطة بمنطقة عين الصيرة بالفسطاط الذى يعد صرحاً رياضياً يُدعم الريادة المصرية فى رياضة الفروسية. 

وأُقيمت فعاليات كل بطولة على مدار (3) أيام بمشاركة عدد من الفرسان والفارسات فى مباريات الفروسية لقفز الموانع بمختلف الدرجات من مختلف الإرتفاعات.   

ويُعد تنظيم البطولة على ملاعب وادى الفروسية للشرطة ، إنعكاساً لما توليه وزارة الداخلية من إهتمام بالغ برياضة الفروسية وتوفير كافة السُبل التى تساعد على توفير أجواء تنافسية ذات مقاييس عالمية، بالإضافة إلى تزويد وادى الفروسية بأحدث الوسائل وفندق مجهز لإقامة اللاعبين خلال فترة المنافسات، وإسطبلات ذات سعة كبيرة للخيول المشاركة فى البطولات وأماكن مناسبة لإيوائها تستوعب أعداد كبيرة منها وكذا الأطقم الطبية الخاصة بها لتقديم الرعاية الطبية للمنافسين والخيول المشاركة بمختلف المسابقات بالإضافة لتهيئته من خلال منظومة متطورة من إضاءة الملاعب ليستقبل المنافسات ليلاً.

   

وفى ختام الفعاليات تم توزيع الجوائز على المراكز الأولى بالبطولة وسط أجواء إحتفالية بحضور رئيس وأعضاء الإتحاد المصرى للفروسية وممثلى لجان التحكيم.

 من جانبهم أشاد المشاركين بالمستوى الراقى لوادى الفروسية وتجهيزه وفقاً للمواصفات القياسية العالمية وتزويد الملاعب بأحدث الوسائل المعتمدة دولياً بما يؤهلها لإستقبال كافة المنافسات الدولية فى رياضة الفروسية فى ضوء حرص وزارة الداخلية على توفير كافة أشكال الدعم والمساندة للرياضة والرياضيين وإيماناً بالنهوض والإرتقاء بمستوى الألعاب والأنشطة الرياضية المختلفة لاسيما رياضة الفروسية.

الاتحاد المصري للفروسية تنظيم البطولة وادى الفروسية وزارة الداخلية قفز الموانع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إيقاف ثلاثي الأهلي في المباراة القادمة لهذا السبب.. تفاصيل

أخبار الرياضة.. تعليق غاضب من مرتضى منصور عقب رباعية الأهلي.. تصرف مفاجئ من شيكابالا مع الشناوي

مش من حقه.. تفاصيل توبيخ مدرب الزمالك مدافعي الأهلي بالقمة 126

عضو مجلس إدارة نادي الزمالك يتقدم باستقالته

عناق وخناقة ونقل للمستشفى|7 مشاهد لافتة بقمة الأهلي والزمالك.. أكرم توفيق : خدنا الدوري وإمام

كوبري للأهلي ؟ | مدرب ميتيلاند السابق يكشف سر فشل رحلة احتراف إمام عاشور.. خاص

بعد رباعية الأهلي.. تعليق مثير من طارق السيد نجم الزمالك

نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس .. 10 معلومات رسمية بشأنها الآن

ترشيحاتنا

أمريكا: عميل روسي هرب أجهزة إلكترونية من إستونيا إلى روسيا

السعودية توزع أطنانا من المواد الغذائية في السودان

تنسيق الجامعات 2023.. خطوات تسجيل الطلاب لاختبارات القدرات بكليات حلوان

دعاء يوم الجمعة للمهموم .. الإلحاح على الله في الابتهال مستجاب

يشمل خدمات التموين والمعاشات.. معلومات مهمة عن الكارت الموحد.. تفاصيل

بالإنفوجراف.. الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

6 مراحل لـ مرض الكلى المزمن وكيفية انتشاره | تفاصيل لأول مرة

بعد خضوع حنان مطاوع لها.. أسباب استئصال الغدة الدرقية

طريقة عمل طاجن عكاوي بالبطاطس| بمذاق لا يقاوم

بعد استئصالها الغدة الدرقية | إطلالة لافتة لـ حنان مطاوع

فيديو

لم اكن مسلما شيعيا وحفظت القرآن .. جورج قرداحي يرد على حقيقة اعتناقه الإسلام

موجة حارة تضرب البلاد والأرصاد تحذر .. تفاصيل بالفيديو

الذهب يتراجع بقوة والدولار ينهار لأول مرة منذ 2022.. فيديو

بعد 24 ساعة من صورته الأخيرة.. حقيقة وفاة الفنان إيمان البحر درويش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 500 يوم على النزاع الروسي الأوكراني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ