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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شاهد.. مناجم الفحم في الهند دائمة الاشتعال.. جحيم بيئي وسكاني

صدى البلد

تضاعف استهلاك الفحم في الهند - من  أكبر الدول في العالم من حيث عدد السكان - في العقد الماضي، فهو المشغل لنحو 70 % من شبكة الكهرباء.

 

 يشكل الفحم المحترق مصدر نصف انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في الهند، فقط الصين تتجاوز هذه النسبة وتحرق فحماً أكثر من الهند، وذلك وفقا لما عرضته قناة يورونيوز.

 

تندلع حرائق هائلة منذ أكثر من قرن في مناجم فحم في ولاية جارخاند الهندية. هذه الحرائق الجوفية، التي يعتقد العلماء أن شرارتها بدأت من حادث منجم في عام 1916، أحدثت فوهات و ثقوب تبتلع الناس والمنازل إلى جوف الأرض.

 

 وفقاً لنشطاء وعاملين في مجال المناجم فإن مئات الأشخاص لقوا حتفهم على مدى عقود.

سافيتري ماهتو واحدة من 100 ألف شخص يخاطرون بحياتهم يومياً بتجريف الفحم لتلبية الطلب النهم عليه في خامس أكبر اقتصاد في العالم وثاني مستهلك للفحم بعد الصين تروي ما يتعرضون له يوميا..

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