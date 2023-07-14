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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بقنبلة و3 رصاصات.. إسرائيل تهاجم مراسل تلفزيون NBN علي الحدود اللبنانية

قوات الاحتلال - ارشيفي
قوات الاحتلال - ارشيفي

 ألقت القوات الإسرائيلية  قنبلة صوتية و3 رصاصات في الهواء بالقرب من مراسل قناة "NBN" أثناء إجرائه تقريرًا حول عدوان يوليو 2006، بالقرب من السياج عند حدود مستعمرة المطلة والحمامص بحسب ما افادت صحيفة النشرة اللبنانية.

كانت مصادر لوكالة رويترز أفادت في وقت سابق  بإطلاق صاروخ على الأقل من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل الأمر الذي دفع،  الجيش الإسرائيلي الرد بإطلاق قذيفة واحدة نحو المكان الذي أُطلق منه الصاروخ.

وأفاد بيان جيش الاحتلال بأنه بعد تحقيق لقوات جيش الاحتلال التي وصلت للمكان اتضح أنه تم إطلاق قذيفة من الأراضي اللبنانية انفجرت بالقرب من الحدود داخل الأراضي الإسرائيلية”.

وأضاف البيان: "ردًّا على ذلك يقوم جيش الاحتلال حاليًا بمهاجمة منطقة الإطلاق داخل لبنان. يتبع لاحقًا، ولا توجد تعليمات خاصة للجبهة الداخلية".

وقال مصدر في اليونيفل: “لم نرصد إطلاق أي صواريخ من لبنان حتى الآن”.

من جهتها، ذكرت قناة "العربيّة" أنّ صاورخاً واحداً على الأقل أُطلق من لبنان باتجاه "إسرائيل"، مشيرةً إلى أنّ الجيش اللبناني ينفذ انتشاراً في كفرشوبا بحثاً عن منصات إطلاق صواريخ من جهة، ولمعرفة مصدر الصاروخ الذي أُطلق من جهة أخرى. 

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