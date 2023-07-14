بقنبلة و3 رصاصات.. إسرائيل تهاجم مراسل تلفزيون NBN علي الحدود اللبنانية

ألقت القوات الإسرائيلية قنبلة صوتية و3 رصاصات في الهواء بالقرب من مراسل قناة "NBN" أثناء إجرائه تقريرًا حول عدوان يوليو 2006، بالقرب من السياج عند حدود مستعمرة المطلة والحمامص بحسب ما افادت صحيفة النشرة اللبنانية.

كانت مصادر لوكالة رويترز أفادت في وقت سابق بإطلاق صاروخ على الأقل من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل الأمر الذي دفع، الجيش الإسرائيلي الرد بإطلاق قذيفة واحدة نحو المكان الذي أُطلق منه الصاروخ.

وأفاد بيان جيش الاحتلال بأنه بعد تحقيق لقوات جيش الاحتلال التي وصلت للمكان اتضح أنه تم إطلاق قذيفة من الأراضي اللبنانية انفجرت بالقرب من الحدود داخل الأراضي الإسرائيلية”.

وأضاف البيان: "ردًّا على ذلك يقوم جيش الاحتلال حاليًا بمهاجمة منطقة الإطلاق داخل لبنان. يتبع لاحقًا، ولا توجد تعليمات خاصة للجبهة الداخلية".

وقال مصدر في اليونيفل: “لم نرصد إطلاق أي صواريخ من لبنان حتى الآن”.

من جهتها، ذكرت قناة "العربيّة" أنّ صاورخاً واحداً على الأقل أُطلق من لبنان باتجاه "إسرائيل"، مشيرةً إلى أنّ الجيش اللبناني ينفذ انتشاراً في كفرشوبا بحثاً عن منصات إطلاق صواريخ من جهة، ولمعرفة مصدر الصاروخ الذي أُطلق من جهة أخرى.