هذا الكلام.. راشد الماجد يحصد ربع مليون مشاهدة في يوم بأحدث أغانيه

حقق الفنان راشد الماجد، ربع مليون مشاهدة بـ أحدث أغانيه التي تحمل اسم هذا الكلام، بعد طرحها أمس الخميس، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

أغنية هذا الكلام لـ راشد الماجد، من كلمات: العالية، ألحان: أحمد الهرمي، توزيع موسيقي: زيد نديم، مكس وماستر: جاسم محمد، إيقاع: إبراهيم حسن، وتريات: تامر فيضي، عود: صادق جعفر، قانون: حسن فالح، جيتار: أحمد روكت، فيديو: غافي، إشراف فني: حسن طالب، إشراف عام: أنور المشيري، توزيع ديجيتال: شركة روتانا.

كلمات أغنية هذا الكلام:

أشوف لي روسٍ .. تبي تلّة رقاب !

والروس لامن أينعت قطفتها يحين

وهذا الكلام يخطّ ويجمد على أشناب

إن مانتفها الوقت ننتفهم الحين

ياعداي أنا حرٍ على راس مرقاب

لا حام شاف عداه دونه صغيرين

علمني وقتي عالحبر أنزل عقاب

وأحشم لحى رجالٍ عزاز و وفيين

شبه الرجال اللّي من ظلالي تهاب

لا مر زولي قل لهم بين قوسين

راس النعامة لو تذرّيه في تراب

يفضحها باقي جسمها ولازم تبين

ولا الوفي أفتح له ضلوعي كتاب

هذاك شرعي وهذي عندي القوانين

به ناس غايتها اتفاخر بالألقاب !

وبه ناس تفخر فيهم الألقاب وتزين

أحدث أغاني راشد الماجد

في شهر فبراير الماضي، طرح الفنان راشد الماجد، أغنيته الجديدة التي تحمل اسم وينه، عبر القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات -عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

أغنية وينه لـ راشد الماجد، من كلمات: فاروق عبدالله، وألحان: أحمد الهرمي، وتوزيع موسيقي: زيد نديم.

وأعلنت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات -عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام- عن توافر أغنية وينه لـ راشد الماجد، عبر منصات سبوتيفاي، وديزر، وأنغامي للموسيقى.

أغاني راشد الماجد

حصد الفنان راشد الماجد ، أكثر من 35 مليون مشاهدة بأحدث أغانيه التي تحمل اسم عظيم إحساسي، بعدما تم طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وطرح الفنان راشد الماجد - عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب- أغنية عظيم إحساسي، بعد النجاح التي حققته أغنية يالواثق.

أغنية عظيم إحساسي للفنان راشد الماجد، من كلمات: أنور المشيري، ألحان: أحمد الهرمي، رؤية فنية: Merge، توزيع: زيد نديم، مكساج: جاسم محمد، إشراف: حسن طالب.

كلمات أغنية عظيم إحساسي

عظيم إحساسي ومْن الشوق فيني شي ما ينقال

وْفقير الحب قدّام اللي بين ضْلوعي لك شِلتـه

أحبك كثْر ما تـسري بْشراييني وْ تجي ع البال

وْكِثِر ما في خـفـوقي لك كــلام ٍما بَـعَـد قِـلـتـه

سألتك بالّذي جابك بَعَد حزني وضيق الحال

في قلب ٍمن شقا الأرض إلسما الإحساس وصّلته

وميّزك بجمال ٍطاغي وْضحكة تجيـب الفـال

من أجمل منْك وإنت اللي خِتَمت الزين وكَمّلته

يا ثِقل الوقت من دونك وانا ايامي بلاك طوال

والأطوَل منـّها شوق ٍ ٍ..غريب إني تِـحَمّـلتـه

تغـلّا يا بعدي كلـّي مسير الوقت مهما طال

يـبـل ريـق المواصل من لـِقانا اللي تـأمـّلتـه

شعوري لك مِتِل نَقش ٍ يُخَلّد في مدى الأجيال

واحبك حب تـاريخي...ويذهِلـْك إن تِخَـيّـلتـه

تشوف إحساسي ذاكِلّه وكل مافي القصيد إنقال

في صدري عشرة أضعافه كلام ٍما بعَد قلتـه

أغنية يالواثق

وحقق الفنان راشد الماجد ، 2 مليون و100 ألف مشاهدة بأحدث أغانيه التي تحمل اسم “يالواثق” ؛ بعد أسبوع على طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، إذ تم طرحها يوم الثلاثاء 7 سبتمبر.

تفاصيل أغنية يالواثق

أغنية يالواثق للفنان راشد الماجد، من اشعار: العالية، ألحان: احمد الهرمي، توزيع موسيقي: سيروس، وتريات: تامر الفيظي، جيتار: شريف فهمي، ايقاع: ابراهيم حسن، كورال: مجموعة الامارات، هندسة صوت: م. عمر صلاح، مكساج وماستر: م. جاسم محمد، تصميم فيديو: محمود الحسن، اشراف فني: حسن طالب.

كلمات الأغنية

يالواثق اللي قِِبـلتـه تخطف ألبـاب

تملا العيون وْ تروي كْبـود و نْـفوس

تمشي والأرض تْعِدّ وْتحسبلك حساب

وْكلما إرتِفَع مرقاها يحلالِك الدوس

سيرتْك ترفع روس وإتـدَسِّم أشنـاب

وْكلمَتْك مثل السهْم لا فارق القوس

ويمناك لا نعدمها كم عشّـت ذْيـاب

وكم حَجّمت نفْسٍ..نِفَش فيها طاووس

ما لوم فيك الريم وْ تـلعات الأرقـاب

وشوق العذارى اللي حواليهن حْروس

وإنته جبل متـشيّـد إركون واطنـاب

فارِع مقام وْ اصله ثابت و مغروس

توقف شموخ..وْتمشي تتبعك الألقاب

تـجلس مهابة وتلتفت صوبك الروس

قَـدْرِك سِما..وإن كان ممشاك لِتراب

والحـر قبْـل العين..تـنـظـر له إنفوس

أغنية نفس المفترق

بعد أن صدح الفنان حسين الجسمي برائعة "درب الشعر" للشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم "فزاع" وبكلماتها الجزلة، تفاعلت الشاعرة "جموح" معها وجارتها بقصيدة "نفس المفترق" لكن جموح اختارت حنجرة الفنان راشد الماجد لتهدي "فزاع" هذه المجاراة، وهي من ألحان الفنان فايز السعيد وتوزيع موسيقي نور هاشم، وإشراف عام علي الخوار، وإدارة إنتاج وفيديو آرت علاء فياض، ومنتج منفذ شركة الخوار للإنتاج الفني. وشاعرتنا هنا جارته ومشت معه في نفس "درب الشعر" وفي "نفس المفترق" التقت معه، لتروي لنا وله مدى حبها للشعر ولمبدع الشعر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم "فزاع".

وتقول الشاعرة في مطلع الأغنية الأغنية: يا هاجسي هاجس مخضرمنا على بابي طرق .. وافكار خيله مسويه في ساحة الشعر اغبره .. يا حي وجهه لي لفى ويا حي طرقه لي طرق .. اللي .. على لسان العرب واشرافهم ذاع خبره .. بقول له انته وانا نوقف في نفس المفترق .. والكسر في خاطر محبينك غرامك يجبره .. حسابك فـ صدر الغلا لا يمكن انه يُخترق .. محفوظ قدر ومقدره حتى الكبير استكبره.

وفي نهايتها توجه الشاعرة كلماتها مباشرة إلى "فزاع" لتقول له: قلبي معاك من الصغر من وين ما تشرق شرق ..والموضع اللي تشبره .. قلبي وايدي تشبره .. انته وانا .. ودروبنا .. والشعر ابد ما نفترق.

وتم عرض أغنية "نفس المفترق" بصوت الفنان راشد الماجد على القناة الرسمية لشركة الخوار للإنتاج الفني في "اليوتيوب" وعلى كافة مواقع التواصل الاجتماعي، وكافة الإذاعات الخليجية والعربية.