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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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حق الوطن عليك | دعوة من مصطفى بكري للشعب بشأن الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

دعا الإعلامي مصطفى بكري المواطنين بالنزول للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية، معقبا:" حق الوطن عليك".

وأضاف مصطفى بكري، خلال برنامج “حقائق وأسرار” المذاع  على قناة “صدى البلد”، أن هناك حملات ممنهجة للنيل من مصر بالتزامن مع قرب انطلاق الانتخابات الرئاسية في 2024.

الحرية 

وأوضح بكرى أن المواطن المصري له الحرية في اختيار من يرى أنه يمثله ويعبر عن تطلعاته، لكن يجب على الجميع المشاركة الإيجابية والإدلاء بأصواتهم داخل صناديق الاقتراع.

وأشار بكري إلى أنه رغم العديد من الشائعات والحروب التي تتعرض لها الدولة المصرية، إلا أن الرئيس السيسي يعمل بيديه، الأولى تحمي وتدافع عن الوطن، والأخرى تبني وتشيد المشروعات.

 

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