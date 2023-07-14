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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بكري: القيادة السياسية ستفاجئ المصريين خلال الفترة المقبلة بما يستحقونه

صدى البلد

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الحوار الوطنى، ووعد الرئيس عبدالفتاح السيسي بتنفيذ مخرجاته، أكبر دليل على أن القيادة تستمع للرأى والرأى الآخر. 

وأضاف مصطفى بكري، خلال برنامج “حقائق وأسرار” المذاع  على قناة “صدى البلد”، أن  الدولة المصرية قادرة على تجاوز الآثار الناجمة عن الأزمة الاقتصادية العالمية.

حملات ممنهجة

وأضاف مصطفى بكرى أن هناك حملات ممنهجة للنيل من مصر بالتزامن مع قرب انطلاق الانتخابات الرئاسية في 2024.

وتابع مصطفى بكري، أنّ الشعب المصري العظيم تحمل الكثير وما زال يتحمل لكنه لم يفرط أبدا في بلده وأمنه القومي، معقبا: "القيادة السياسية ستفاجئ المصريين خلال الفترة المقبلة بما يستحقونه".

 

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