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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: العدوان الإسرائيلي على جنين كان همجيا.. فيديو

مندوب فلسطين بالأمم
مندوب فلسطين بالأمم المتحدة،

قال رياض منصور، مندوب فلسطين بالأمم المتحدة، إن العدوان الإسرائيلي على جنين كان همجيا ، ونحن نلمس هنا في الأمم المتحدة حيث تتواجد جميع الدول والكتل السياسية سواء المجموعة العربية أو الإسلامية أو عدم الانحياز، أو مكونات المجتمع الدولي مثل مجلس الأمن والأمين العام والجمعية العامة، إدانة شديدة لهذا العدوان غير المبرر على المدنيين.

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وأضاف «منصور»، خلال حوار خاص على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن العدوان الإسرائيلي على جنين كان همجي، استعملت فيه طائرات والعربات المدرعة وحجم كبير من القوات الإسرائيلية، وكان هناك إرادة عند سلطة الاحتلال الإسرائيلية أنها تريد أن تبيد مخيم جنين من على الوجود، لكن صمود شعبنا والمقاومين في هذا المخيم، وراء فشل تحقيق حلم إسرائيل.

 

وأوضح مندوب فلسطين بالأمم المتحدة، أنه كان هناك تضامن واسع حظيت به القضية الفلسطينية في وقوف العالم معها وخاصة وأولا الأشقاء العرب في إدانة هذا العدوان والمطالبة بوقفة فورا، موضحا أن الأمين العام للأمم المتحدة أدلى ببيان قوي اللهجة في هذا الإطار، وأيضا المداولات التي تمت في مجلس الـأمن بما فيها الجلسة التي تحدثنا نحن فيها، كان هناك موقفا جماعيا في إدانة هذا العدوان وإدانة الاستيطان.

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