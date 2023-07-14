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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الشاي في فصل الصيف؟.. لن تتوقع

مخاطر شرب الشاي في
مخاطر شرب الشاي في فصل الصيف  

يعتبر كوب الشاي الساخن من المشروبات التي لا غني عنها بعد تناول الطعام، او بمجرد الإستيقاظ، وهو من المشروبات التي يتم إستهلاكها في الصيف والشتاء.

 

مخاطر شرب الشاي في فصل الصيف

 

قالت الدكتورة مروة شُعير، خبيرة التغذية والباحث الأول بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، أن شرب الشاي له بعض الأضرار عند تناوله في فصل الصيف.

 

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وتابعت شعير في منشور لها عبر حسابها الرسمي على فيس بوك، أنه يحتوي الشاي على كمية عالية من الكافيين، لذا فإن الإفراط في تناوله يتسبب في فقدان الجسم السوائل.

 

وأكدت شعير، أن الإكثار من شرب الشاي قد يتسبب في إدرار البول، وبالتالي زيادة مخاطر الإصابة بالجفاف.

 

مخاطر شرب الشاي في فصل الصيف

 

وأضافت شعير أنه يؤدي شرب الشاي في الطقس الحار إلى ارتفاع ضغط الدم.

 

وأوصت مروة شعير، بعدم الإكثار من شرب الشاي خلال فصل الصيف بالأخص، وتعويض الجسم بشرب الماء والمشروبات الباردة، والتي تساعد في ترطيب الجسم وحمايته من الجفاف.

الشاي الصيف فصل الصيف المشروبات الكافيين ارتفاع ضغط الدم الجفاف

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