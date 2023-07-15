عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بقوة 705 أحصنة.. «VALOR» الخارقة الأحدث من أستون مارتن | صور

استون مارتن VALOR
استون مارتن VALOR

كشفت شركة أستون مارتن عملاقة تصنيع السيارات الإنجليزية، عن أحدث إصداراتها، وهي النسخة VALOR، والتي تأتي بتصميم رياضي خاطف للأنظار، يقترب إلى حد كبير من النسخة VANTAGE، مع حزمة عالية الأداء من التجهيزات القوية.

استون مارتن VALOR

بقوة 705 حصانا .. "VALOR" الخارقة الاحدث من استون مارتن

 

زودت استون مارتن نسختها VALOR الخارقة بمحرك من 12 أسطوانة، سعة 5200 سي سي، يتمكن من إنتاج قوة إجمالية تقدر بـ 705 أحصنة، بالإضافة إلى ناقل سرعات مانيوال مكون من 6 نقلات، وبهذه القدرات تتمتع السيارة بإمكانيات عالية من ناحية التسارع.

استون مارتن VALOR

تقدم السيارة استون مارتن VALOR عبر 110 نسخة فقط، وهو رقم الاحتفال بمرور 110 أعوام على انطلاق الشركة الإنجليزية، وحصلت هذه السيارة على تصميم رياضي أنيق، مع عجلات قياسها 21 بوصة، تضم إطارات من طراز ميشلان بايلوت سبورت S 5، إلى جانب الكثير من اللمسات المصنوعة من ألياف الكربون، أبرزها الهيكل الخارجي.

استون مارتن VALOR

وتحظى السيارة أستون مارتن VALOR بمقدمة هجومية، حيث تضم مصابيح أمامية ذات ملامح حادة وتتسم بالشراسة، مع عتبات جانبية تزيد من المفهوم الرياضي، وجنوط من تصميم هندسي جذاب، وصادم أمامي معزز بشبكة كبيرة؛ لتوزيع الهواء، ومرايات جانبية ذات إشارات ضوئية.

استون مارتن VALOR

سعر السيارة أستون مارتن VALOR

يصل سعر السيارة استون مارتن VALOR إلى 1.5 مليون جنيه إسترليني.

استون مارتن VALOR
استون مارتن VALOR vantage استون مارتن VALOR الخارقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قريب سيد عبد الحفيظ وتسبب في فوز الأهلي.. مرتضى منصور ينشر صورة ساحر

بعد رباعية الأهلي.. مرتضى منصور يقف أمام المحكمة من جديد بسبب الخطيب

الزمالك الضعيف| عمرو أديب : الفريق بيقع وإكرام الميت دفنه.. مرتضى منصور : الجن الأحمر هو السبب

أول مرة أشوف لاعب بيلطم.. عمرو أديب: الزمالك بيقع وإكرام الميت دفنه

مفاجأة .. الجزيرة الإماراتي يعلن رحيل بن شرقي

تأشيرة دخول جديدة إلى كندا تؤهلك للعيش هناك.. هذه شروطها

رحيله عن الزمالك خلال ساعات | صحيفة أجنبية تعلن مفاجأة بشأن أوسوريو

سر عدم الإنجاب.. هنا الزاهد تكشف حقيقة طلاقها من أحمد فهمي

موضوعات متعلقة

أرخص سيارات تويوتا 2023 بالسوق المصري .. اعرف سعرها الجديد

الأسعار الجديدة لـ ميتسوبيشي ميراج 2023 بالسوق المصري

بمظهر عصري.. أصغر سيارة كهربائية تقدمها فيات "TOPOLINO" |صور

أحدث أسعار السيارة العائلية ميتسوبيشي اكسابندر 2023 .. صور

50 الف جنيه .. الاسعار الجديدة لـ ميتسوبيشي اكليبس كروس

بعد طرح موديل 2024 .. اسعار كيا اكسيد في مصر |صور

سعر جديد لـ BYD F3 موديل 2024 .. ارخص سيارة زيرو في مصر

بالأسعار .. 5 سيارات دفع رباعي "زيرو" بالسوق المصري

ترشيحاتنا

أفضل أداء أسبوعي لأسهم بورصات أوروبا .. تفاصيل

طريقة عمل شوربة الفريك للشيف مفيدة عثمان

النسخة الرخيصة من S23 .. سامسونج تطرح Galaxy S23 FE في إصدارين مختلفين

بقوة 705 أحصنة.. «VALOR» الخارقة الأحدث من أستون مارتن | صور

محمد هنيدي: سأنتج فيلم لـ حمادة هلال.. وأرتب لزيارة الزعيم عادل إمام لهذا السبب

ما دعاء النبي بعد الفجر؟.. بـ4 كلمات تكن من أهل الجنة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زوجة ملياردير أمريكي تثير الجدل بصراخها بسبب أسعار المشروبات في مخيم صيفي

هل يمكن استخدام الحمام المغربي للبشرة الحساسة؟

هكذا تم عقابها .. معلمة حضانة تسمم 28 طفلاً وتقتل أحدهم بالصين

في اليوم العالمي لمهارات الشباب.. 7 خطوات فعالة تساعدك على تطوير نفسك

فيديو

بعد اتهامه بتعاطي المخدرات.. رد حاد من محمد هنيدي على مخرج شهير

سر عدم الإنجاب.. هنا الزاهد تكشف حقيقة طلاقها من أحمد فهمي

النقص فيك .. فيديو مفاجئ من زوجة حسن شاكوش

اتعرض عليا الغناء في فرح شعبي وعلاقته بالفتاة الكينية.. أبرز تصريحات محمد هنيدي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 500 يوم على النزاع الروسي الأوكراني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ