بقوة 705 أحصنة.. «VALOR» الخارقة الأحدث من أستون مارتن | صور

كشفت شركة أستون مارتن عملاقة تصنيع السيارات الإنجليزية، عن أحدث إصداراتها، وهي النسخة VALOR، والتي تأتي بتصميم رياضي خاطف للأنظار، يقترب إلى حد كبير من النسخة VANTAGE، مع حزمة عالية الأداء من التجهيزات القوية.

استون مارتن VALOR

بقوة 705 حصانا .. "VALOR" الخارقة الاحدث من استون مارتن

زودت استون مارتن نسختها VALOR الخارقة بمحرك من 12 أسطوانة، سعة 5200 سي سي، يتمكن من إنتاج قوة إجمالية تقدر بـ 705 أحصنة، بالإضافة إلى ناقل سرعات مانيوال مكون من 6 نقلات، وبهذه القدرات تتمتع السيارة بإمكانيات عالية من ناحية التسارع.

استون مارتن VALOR

تقدم السيارة استون مارتن VALOR عبر 110 نسخة فقط، وهو رقم الاحتفال بمرور 110 أعوام على انطلاق الشركة الإنجليزية، وحصلت هذه السيارة على تصميم رياضي أنيق، مع عجلات قياسها 21 بوصة، تضم إطارات من طراز ميشلان بايلوت سبورت S 5، إلى جانب الكثير من اللمسات المصنوعة من ألياف الكربون، أبرزها الهيكل الخارجي.

استون مارتن VALOR

وتحظى السيارة أستون مارتن VALOR بمقدمة هجومية، حيث تضم مصابيح أمامية ذات ملامح حادة وتتسم بالشراسة، مع عتبات جانبية تزيد من المفهوم الرياضي، وجنوط من تصميم هندسي جذاب، وصادم أمامي معزز بشبكة كبيرة؛ لتوزيع الهواء، ومرايات جانبية ذات إشارات ضوئية.

استون مارتن VALOR

سعر السيارة أستون مارتن VALOR

يصل سعر السيارة استون مارتن VALOR إلى 1.5 مليون جنيه إسترليني.