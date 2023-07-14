مستثمر: المشروعات القومية ساعدت في القضاء على البطالة.. فيديو

أكد المحاسب سعيد جمال، أحد المستثمرين في المشروعات القومية،أن ما تشهده مصر من تنفيذ مشروعات بمثابة تنمية شاملة.

وأضاف سعيد جمال ، مداخلة هاتفية مع برنامج “حقائق وأسرار” على قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامي مصطفى بكري، المشروعات القومية وفرت العديد من فرص العمل التي ساعدت في القضاء على البطالة، وحسنت مستوى الدخل للعديد من المواطنين.

تطهير البحيرات



وتابع: القيادة السياسية لديها بعد توعوي، حيث قامت بتطهير البحيرات التي ستعود بالنفع خلال السنوات المقبلة على أبناء الوطن، وجذبت العديد من المستثمرين من عدة دول.



وأوضح سعيد جمال، أن نتائج المشروعات القومية التي تنفذ في مختلف ربوع مصر، ستعود بالنتائج التي يشعر بها المواطنين، وتساعد على تحسن مستوى الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.