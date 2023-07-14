محمد مجاهد: كل مشروع قومي في مصر يبدأ بالانتقاد وينتهي بالإشادة

قال رجل الأعمال محمد مجاهد، إن كل مشروع قومي في مصر يبدأ بالانتقاد وينتهي بالإشادة.

وأضاف محمد مجاهد، مداخلة هاتفية مع برنامج “حقائق وأسرار” على قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامي مصطفى بكري، أن بعض المواطنين يشعرون بالاستياء عند البدء في تنفيذ المشروعات، وسرعان ما تتغير نظرتهم إليها للأفضل عندما تنعكس عليهم.

مشروع قومي

وأوضح رجل الأعمال مصر تتعرض لحملات تشكيك بعد كل مشروع قومي ينفذ على الأرض، موكدا أنه لا يوجد دولة في العالم استطاعت تنفيذ مشروعات ضخمة مثل مصر.

وأكد رجل الأعمال أنّ المشروعات القومية وفرّت آلاف فرص العمل للشباب الطامحين في عيش حياة مستقلة عن طريق إيجاد عمل لائق.