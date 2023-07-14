مصطفى بكري: أيوه إحنا بنطبل لبلدنا

وجه الإعلامى مصطفى بكرى رسالة لأعداء الوطن قائلا: "أيوه إحنا بنطبل لبلدنا وهنفضل ندافع عنها ومش هنسيبها للمتآمرين".

وأضاف مصطفى بكري، خلال برنامج “حقائق وأسرار” المذاع على قناة “صدى البلد”، أن الحملات الإلكترونية والممولة من الخارج تستهدف الآن الرئيس السيسي رمز الدولة المصرية.

الحملات الممنهجة

وأوضح مصطفى بكرى، أن الحملات الممنهجة يتم التخطيط لها من بريطانيا بمساعدة الجماعة الإرهابية.

وأردف: "الحملات أيضا تستهدف الإعلاميين.. بيقولوا اننا بنطبل، أيوه إحنا بنطبل لبلدنا إيمانا بها لتستمر وتزدهر حتى تتسلمها الأجيال القادمة".