انخفاض فوري في أسعار الذهب عالميا

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة ، لكنها في طريقها لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية لها منذ أبريل ، بعد أن رفعت مؤشرات تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة التوقعات بتوقف رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بعد هذا الشهر.

وانخفض السعر الفوري للذهب 0.1٪ إلى 1959.27 دولار للأوقية، لكنه ارتفع بنحو 1.8 ٪ حتى الآن هذا الأسبوع.

وأغلقت عقود الذهب الأمريكية الآجلة على تغيير طفيف عند 1.964.40 دولار، حسبما افادت رويترز.

وسجلت السبائك أعلى مستوياتها منذ 16 يونيو في وقت سابق من هذا الأسبوع بعد أن أظهرت بيانات أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في يونيو سجلت أصغر زيادة سنوية لها منذ أكثر من عامين ، مما دفع الرهانات على أن الاحتياطي الفيدرالي قد ينهي دورة رفع أسعار الفائدة قريبًا.

وقال دانييل بافيلونيس ، كبير محللي السوق في RJO Futures: "مع تراجع التضخم ، تراجعت التوقعات برفع أسعار الفائدة بشكل طفيف ، مما ساعد الذهب هذا الأسبوع. لكن الأسعار منخفضة اليوم مع ارتفاع العائدات".

"ستكون الأسعار مقيدة بالنطاق على المدى القريب .. إذ بدأ الفيدرالي الأمريكي بالقول إننا لسنا بحاجة إلى رفع أسعار الفائدة أكثر من ذلك ، فيمكننا أن نرى الذهب يرتفع أكثر."