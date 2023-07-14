هتسيب لك حصتها في الفرخة.. ياسمين عز تنصح الرجال بالزواج من مدرسة

نصحت الإعلامية ياسمين عز، الرجل بالزواج من المدرسات.

وقالت ياسمين عز خلال برنامجها “كلام الناس” المذاع على قناة “mbc masr” :" المدرسة تستطيع التعامل مع أكثر من 60 طالبًا داخل الفصل، كما أن المدرسة تتعامل مع الطلاب بصبر وطولة بال".

وأضافت الإعلامية ياسمين عز: “ الزوجة المدرسة هتصحح غلطات حياة الزوج وممكن تترك وجبتها ليك وعمرها ما تسألك عن ماضيك، وهتبقى دائمًا صاحبة واجب".

وتابعت :"شهادتها فيك عمرها ما هتبقى مجروحة لأنها بتاعت شهادات، وهتسيب لك حصتها في الفرخة، المدرسة هتشوف معاها الدلع كله والمدرسة أطيب قلب، لو حدث خلاف وقولتها ما تزعليش مني يا مس أو يا أبلة".