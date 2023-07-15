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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن| فيديو مفاجئ لزوجة حسن شاكوش.. هنا الزاهد تكشف حقيقة طلاقها

أخبار الفن
أخبار الفن

فيديو مفاجئ لزوجة حسن شاكوش.. نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها هنا الزاهد تكشف حقيقة طلاقها، انفصال ريكي مارتن عن زوجه السوري، وفي السطور التالية نستعرض أبرزها: 

 

في اليوم الأول.. الرايق تتصدر أغاني ميني ألبوم نبيل شعيل الجديد

طرح الفنان نبيل شعيل، ميني ألبوم جديد له بعنوان الرايق، أمس الخميس 13 يوليو، عبر القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، لى يوتيوب.

وتصدرت الأغنية الرئيسية من ميني ألبوم الفنان نبيل شعيل -التي تحمل اسم الرايق- ترتيب مشاهدات أغاني الميني ألبوم الثلاث، وذلك عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

 

الصور الأولى من الاستعداد لحفل تامر حسني بـ سيدي عبد الرحمن.. شاهد

بدأت عصر اليوم الجمعة 14 يوليو، الاستعدادات الأخيرة لحفل الفنان تامر حسني، المرتقب الليلة في سيدي عبد الرحمن بالساحل الشمالي، ضمن سلسلة حفلاته الصيفية.

وبدأت الاستعدادات لحفل تامر حسني، بوضع اللمسات الأخيرة على تجهيزات الحفل، وتأمين المكان، برجال الحراسات الخاصة.

 

طاهر أبو ليلة: كنت بخاف أقعد مع الناس ودخلت الوسط الفني بالصدفة

تحدث الفنان طاهر أبو ليلة، في لقاء تلفيزيوني عن بدايات عمله في التمثيل، بجانب حديثه عن تعاونه مع الفنان الراحل علاء ولي الدين.

 

النقص فيك .. فيديو مفاجئ من زوجة حسن شاكوش

نشرت ريم طارق - زوجة حسن شاكوش - مقطع فيديو قصيرا لها عبر حسابها الخاص على تطبيق انستجرام، تزامنا مع أزمتها الأخيرة مع زوجها.

وظهرت زوجة حسن شاكوش، في مقطع الفيديو، تردد كلمات الاغنية الشعبية الفلوس مش هتعليك لـ يارا ومحمد عبد السلام.

 

فبركوا لي مكالمات صوتية| مسئول بـ الموسيقيين في مديرية الأمن بسبب هؤلاء

كشف منصور هندي - رئيس لجنة العمل بنقابة المهن الموسيقية - عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن تحريره محضرا، ضد مسيئين له، دون التطرق لتفاصيل الواقعة وطبيعة ما جرى كاملا.

 

دعم معنوي للأطفال .. أحمد الشامي يزور مرضى القلب

قام الفنان أحمد الشامي بزيارة انسانية إلى مستشفى الناس الخيري لتقديم الدعم المعنوي للأطفال، وذلك في إطار سلسلة من الزيارات التى يقوم بها مشاهير الفن والمجتمع لمؤازرة الأطفال من مرضى القلب.

 

اركب البوكس يالا.. منشور مثير لشقيقة زوجة حسن شاكوش

كتبت رنا شقيقة ريم طارق - زوجة حسن شاكوش- منشور مثير عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تزامنا مع أزمة شقيقتها.

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