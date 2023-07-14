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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في اليوم الأول.. الرايق تتصدر أغاني ميني ألبوم نبيل شعيل الجديد

نبيل شعيل
نبيل شعيل

طرح الفنان نبيل شعيل، ميني ألبوم جديد له بعنوان الرايق، أمس الخميس 13 يوليو، عبر القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، لى يوتيوب. 

وتصدرت الأغنية الرئيسية من ميني ألبوم الفنان نبيل شعيل -التي تحمل اسم الرايق- ترتيب مشاهدات أغاني الميني ألبوم الثلاث، وذلك عبر موقع الفيديوهات يوتيوب. 

وحققت أغنية الرايق لـ نبيل شعيل، 171 ألف مشاهدة عبر يوتيوب (في اليوم الأول)، وهي من كلمات: أحمد علوي، وألحان: د. طلال، وتوزيع موسيقي: زيد نديم. 

وحققت أغنية قمر، لـ نبيل شعيل، 47 ألف مشاهدة عبر يوتيوب (في اليوم الأول)، وهي من كلمات: أحمد الصانع، وألحان وتوزيع موسيقي: ميثم علاء الدين. 

جاءت أغنية أحب عمري، في الترتيب الثالث لأغاني ميني ألبوم نبيل شعيل، برصيد 27 ألف مشاهدة عبر موقع يوتيوب (في اليوم الأول)، وهي من كلمات: أحمد الصانع، وألحان: سلطان السيف، وتوزيع موسيقي: زيد نديم. 

ويعد ميني ألبوم الرايق لـ نبيل شعيل، عودة له بعد عام من ميني ألبوم لاهي الذي طرحه في شهر يوليو من العام الماضي 2022. 

 

أحدث ألبومات نبيل شعيل

في شهر يوليو 2022، طُرح ميني ألبوم الفنان نبيل شعيل، الذي يحمل اسم لاهي، تزامنًا مع عيد الأضحى المبارك. 

وتكون ميني ألبوم لاهي، للفنان نبيل شعيل، من 4 أغنيات، هي: (لاهي، ولاهم يحزنون، يا مدور، ذهاب)، وسيتم طرحه عبر تطبيقي ديزر وأنغامي للموسيقى، وموقع الفيديوهات يوتيوب. 

أعمال نبيل شعيل 

احتفلت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات - عبر حسابها الرسمي بتطبيق الصور إنستجرام - بالنجاح الذي حققته أغنية يقولون للفنان نبيل شعيل وتخطيها حاجز 4 ملايين مشاهدة على موقع الفيديوهات يوتيوب في غضون أيام بعد طرحها على موقع الفيديوهات يوتيوب.

وحصل ميني ألبوم يقولون للنجم الكويتي نبيل شعيل على اكثر من 9 ملايين مشاهدة، بعد طرحه، وحظى بنجاح جماهيري كبير.

وحققت الأغنية الرئيسية للألبوم «يقولون» ترتيب الأكثر استماعًا بين أغاني الميني ألبوم برصيد 4 ملايين مشاهدة، وجاءت أغنية أسوأ أيامي بعدها إذ حققت 2 مليون و500 ألف مشاهدة عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، وجاءت بعدها أغنية أنا أتحراك برصيد 2 مليون و200 ألف مشاهدة. 

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