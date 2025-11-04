اتجوز 4.. قصة ارتباط أحمد سعد وزواجه

أثار النجم أحمد سعد جدلاً واسعاً وتصدر التريند على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشره مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على تطبيق “إنستجرام”، ظهر فيه مرتدياً بدلة زفاف وإلى جواره أربع عرائس، في مشهد أثار حيرة وتساؤلات الجمهور.

وأرفق سعد الفيديو بتعليق قال فيه: "أنا عملت شرع ربنا، محدش يتكلم".. وهو ما فتح باب التكهنات حول ما إذا كان المشهد يعكس واقعة حقيقية بزواج المطرب من أربع زوجات، أم أنه مجرد جزء من عمل فني أو فيديو كليب جديد يقوم بتصويره.

وانقسمت تعليقات المتابعين بين من اعتبر الفيديو ترويجاً لأغنية جديدة، وبين من تساءل عن حقيقة زواجه المتعدد، خاصة أن الفنان سبق له الزواج أكثر من مرة في حياته، وفق ما هو معروف لجمهوره.