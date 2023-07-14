السويد توجه رسالة إلى إسرائيل بشأن التخطيط لحرق التوراة

قالت قناة إسرائيلية رسمية، مساء اليوم الجمعة، إن السويد نقلت رسالة إلى تل أبيب بشأن التخطيط لحرق التوراة المقرر غدا السبت أمام السفارة الإسرائيلية في ستوكهولم.



وأضافت قناة "كان" التابعة لهيئة البث: "أرسلت ستوكهولم رسالة إلى إسرائيل من خلال كبار المسؤولين بأنها تعمل على تغيير القانون المحلي بعد حرق الكتب المقدسة، حتى لا يكون ذلك ممكناً في المستقبل".

ةكانت قد سمحت الشرطة السويدية، اليوم الجمعة، على طلب مواطن محلي لحرق كتاب "التوراة" المقدس عند اليهود، غدا أمام السفارة الإسرائيلية في ستوكهولم.



وقال موقع "i24" الإسرائيلي إن موافقة السلطات السويدية جاءت بعد أسبوعين ونصف من السماح لناشط آخر بحرق نسخة من القرآن أمام مسجد مركزي في العاصمة السويدية.



ويحاول قادة يهود الضغط على هذا الشخص لمنعه من حرق كتابهم المقدس، ولكنهم لم يتمكنوا من إقناعه حتى الآن، وتلقى رئيس الوزراء السويدي طلبًا من وزير الشتات ومكافحة معاداة السامية الإسرائيلي بمنع حرق كتاب "التوراة" لليهود.

