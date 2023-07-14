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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قلوبنا ترتعش..رد فعل الرئيس الإسرائيلي على نية حرق التوراة في السويد غدا

الرئيس الإسرائيلي
الرئيس الإسرائيلي

أدان الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ سماح القضاء السويدي بحرق التوراة أمام السفارة الإسرائيلية في ستوكهولم غدا السبت.


وقال هرتسوغ في تغريدات عبر حسابه على "تويتر": "إنني أستنكر بشدة سماح دولة السويد بحرق وتدنيس الكتب المقدسة".


وأضاف الرئيس الإسرائيلي: "كرئيس لدولة إسرائيل أدنت ما حدث في السويد حين تم حرق القرآن الكريم، المقدس للمسلمين في جميع أنحاء العالم".


ومضى هرتسوغ: "الآن أيضا، قلوبنا ترتعش من النية لحرق كتاب التوراة المقدس، الكتاب الأبدي للشعب اليهودي".


وتابع هرتسوغ في تغريداته التي نشرها بالعبرية والإنجليزية والعربية: "تدنيس مقدسات الأديان والمعتقدات ليس ممارسة لحرية التعبير، بل تحريض صارخ وعمل من أعمال الكراهية البغيضة والذي يمس بمشاعر ومعتقدات شعوب في جميع أنحاء العالم. يجب على العالم كله أن يتحد في إدانة هذا العمل البغيض بكل صرامة ووضوح".

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وكانت قد سمحت الشرطة السويدية، اليوم الجمعة، على طلب مواطن محلي لحرق كتاب "التوراة" المقدس عند اليهود، غدا أمام السفارة الإسرائيلية في ستوكهولم.


وقال موقع "i24" الإسرائيلي إن موافقة السلطات السويدية جاءت بعد أسبوعين ونصف من سماح ناشط آخر بحرق نسخة من القرآن أمام مسجد مركزي في العاصمة السويدية.


ويحاول قادة يهود الضغط على هذا الشخص لمنعه من حرق كتابهم المقدس، و لكنهم لم يتمكنوا من إقناعه حتى الآن، وتلقى رئيس الوزراء السويدي طلبًا من وزير الشتات ومكافحة معاداة السامية الإسرائيلي بمنع حرق كتاب "التوراة" لليهود.

 

 

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