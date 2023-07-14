مؤسس فرقة فويس باند: «بدايتنا كانت بنشر بوست على فيس بوك»

تحدث المايسترو اسلام جاد مؤسس فرقة فويس باند عن الأماكن التي قدمت الفرقة بتقديم حفلاتها وبداية تأسيسها.

قال اسلام جاد خلال حواره مع برنامج “سبوت لايت” تقديم الإعلامية شيرين سليمان والمذاع على قناة “صدى البلد”:قدمنا حفلات في الإسكندرية وطنطا ومكتبة مصر الجديدة، وسافرنا عدد من المحافظات المختلفة وبنختار الأغاني على حسب صوت المواهب.

بداية تأسيس

من جانبه قال أحمد وجدي : في بداية تأسيس الفرقة نشرت بوست على فيسبوك، وجمعنا فريقين كبار وأطفال، تم عمل تحضيرات ومشيرا إلى أن الورشة مدتها 4 أيام في الشهر.

واختتم حديثه: «صفحتنا على السوشيال بعنوان فويس باند وتالنت كيدز ونرحب بأي مواهب جديدة للانضمام، وبنقبل من عمر 14 سنة وحتى 60 سنة للكبار.